Ať už nám je 30, 40, nebo 50, všichni zestárneme. A stejně jako naše tělo potřebuje speciální péči, tak i náš domov potřebuje určité úpravy, aby nám v pozdějších letech co nejvíce vyhovoval. Ale nebojte se, nebudeme mluvit o křeslech s masážními funkcemi (i když ani to není špatný nápad). Podívejme se, jak můžeme svůj dům nebo byt připravit na zlatá léta, aniž bychom ztratili na stylu.

Bezpečnost na prvním místě

Stáří často přináší zdravotní omezení, což může z koupelny a WC udělat riskantní místa. Dlaždice mohou být nebezpečné, zejména když jsou mokré a je na nich kluzko. Pro větší bezpečnost a stabilitu doporučujeme instalovat madla nebo držadla u vany, sprchy i vedle záchodu. Pokud jde o WC, vyšší záchodová mísa nebo speciální sedátko může značně usnadnit vstávání a usedání, zejména pokud máte problémy s koleny nebo zády.

Bezpečné procházení po domě: Jistota při chůzi je klíčem k pohodě ve vašem domově. Abyste zabránili nepříjemným pádům, je důležité zajistit, že všechny podlahy jsou rovné a bez překážek, jako jsou kabely, koberečky nebo nerovné prahy. Rovněž je dobré se zaměřit na dostatečné osvětlení, zejména v místech s menším množstvím přirozeného světla, na schodišti nebo v chodbách. Investujte do kvalitních světel s motion senzory, které se samy zapnou, jakmile v místnosti vycítí pohyb.

Přístupnost a pohodlí

Nemusíte mít hned výtah do druhého patra, i pár drobných úprav pro větší pohodlí stojí za to. Třeba v kuchyni trávíme často spoustu času, a proto je důležité, aby byla přizpůsobená našim potřebám. Nemusíte přemýšlet o zásadních rekonstrukcích, ale pár úprav může výrazně zvýšit pohodlí. Co takhle regulovatelné kuchyňské linky, které se přizpůsobí vaší výšce? Nebo výsuvné police v kuchyňských skříňkách, díky kterým se nebudete muset sklánět pro hrníček na kávu tak hluboko? A pokud jste už unaveni ručním otvíráním těžkých oken, můžete zvážit investici do automatického otevírání.

Obývák je zase místem, kde si většina z nás odpočine po náročném dni. Proto by měl být co nejpohodlnější. Když vybíráte gauč nebo křeslo, zaměřte se nejen na design, ale také na funkčnost. Gauč s dostatečnou podporou zad a vhodnou výškou sedáku může být pro vaše záda skutečným požehnáním. Existují dokonce i křesla s elektrickým náklonem, která vám pomohou snadno dosednout a vstát bez jakékoliv námahy.

Technologie je vaším přítelem

Dnes již existují chytré domácnosti, které vám mohou usnadnit život v mnoha oblastech. Chytré termostaty, světla, která se zapínají hlasem, nebo dokonce robotické vysavače. Investujte do technologií, které vám ušetří čas a energii a zároveň zvýší komfort vašeho bydlení.

