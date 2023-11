Zdroj: shutterstock

Stručný souhrn z článku: Před zimou je klíčové provést údržbu zahrady, včetně vyššího sečení trávníku, ochrany proti zimním plísním a kompostování.

Živý plot by měl být ostříhaný, zalitý a zakrytý kůrou, případně mulčem, aby chránil kořeny před mrazem.

Shrabování listí, kompostování, ochrana proti plísním a úpravy záhonů jsou další důležité kroky před zimou. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Zima klepe na dveře a naše zahrady se chystají na svůj zasloužený zimní spánek. Ale pozor! Než se pohroužíte do svého vlastního hibernačního módu, je tu pár věcí, které byste měli udělat, abyste na jaře nezjistili, že vaše zahrada prošla nechtěnou metamorfózou.

Potravinová soběstačnost - příprava přírodní zahrady na zimu

Posekejte trávník a připravte půdu

Na podzim trávník posekejte, ale trávu nechte o něco vyšší. Vyšší tráva lépe odolává mrazu a škůdcům. Pro extra péči použijte speciální postřik proti zimním plísním a nemocem. K tomu poprašte trávník kompostem, který dá vaší půdě potřebné živiny. Vždy to dělejte přes síto, aby vám na zemi nezůstaly velké nevzhledné kusy materiálu.

Ostříhejte živý plot a přikryjte kořeny

Živý plot je sice přírodní plot, ale i on potřebuje trochu péče. Konec října je ideální čas na jeho ostříhání. Nebojte se, nemusíte být zahradním Picassem; jen se ujistěte, že jsou větve ustřižené rovnoměrně. Po dokončení nezapomeňte pořádně zalít kořeny a zakryjte je kůrou. To nejen že zabrání růstu plevelu, ale také kořeny ochráníte před mrazem. Jako bonus můžete přidat vrstvu mulče, která půdu dodatečně izoluje.

Kompostujte, shrabejte listí a odstraňte plísně

Listí na podzim může vypadat romanticky, ale pro trávník je to potenciální neštěstí. Takže, rukavice na ruce a hrábě do ruky! Shrabujte listí pravidelně, abyste zabránili vzniku plísní a nemocí. Co pak s tímto listím? Kompostujte ho! A pokud už máte kompost, tím lépe. Doplníte ho tím o základní materiál bohatý na živiny. Aby se vám po zimě na zahradě nerozjela epidemie plísní, je dobré postříkat zahradu protiplísňovým přípravkem.

Zrušte a zryjte záhony

Nyní je čas rozloučit se s vašimi milovanými zeleninovými záhony. Ale než je zrušíte, určete si, co v zemi může zůstat. Kapusta a pór přežijí lehčí mrazíky, ale mrkev, petržel a ostatní kořenovou zeleninu byste měli kompletně sklidit. Záhony poté zryjte a odplevelte. Když už jste v tom, je dobré půdu jemně pohnojit, aby byla připravena na jarní výsadbu. A co naopak nyní sázet? Na podzim je ideální čas pro cibuloviny jako tulipány, narcisy a hyacinty.

Zdroj: marshalls.com, familyhandyman.com