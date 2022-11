Zdroj: Shutterstock

Vytváření otvorů do obkladů může být pro někoho strašákem. Není ale důvod, abyste se k připevnění poličky nebo držáku na ručníky do své koupelny neodhodlali. Cestou k úspěchu je správný postup, preciznost a vhodné nářadí. Jak postupovat při připevnění poličky nebo věšáku, aby dlažba nepraskla?

Drátěné doplňky do koupelny představují ideální volbu pro umístění věcí ke každodenní hygieně. Elegantní pochromované poličky dotváří design, díky svému praktickému provedení nezadržují vodu a nastolí pořádek v každé koupelně.

Nejprve je třeba vybrat místo, kam chcete poličku umístit. Poličku tedy nastavte do vybraného místa a zvolte si nejvhodnější pozici. Ideální je posadit poličku kousek pod hranu dlaždičky. Jde hlavně o to, aby při následném vrtání dlaždičky na stěně nepraskly. Kdybyste poličku posunuli přímo do místa spáry mezi dvěma dlaždičkami, mohla by při montáži vzniknout nežádoucí prasklina.

Než začnete vrtat, je třeba si prověřit, zda místem, kde chcete frézovat či vrtat, neprochází rozvody vody, elektřiny nebo plynu. Otvor pro hmoždinky v dlaždici musíte vyvrtat bez příklepu. Frézu nebo vrták přiložte nejprve pod úhlem, aby se vytvořil zářez a fréza neuklouzla po povrchu. Vhodné je průběžné odsávání vzniklého prachu.

Stěnu můžete zajistit proti oprýskání obkladu také malířskou páskou. Vzhledem k tomu, že budete vrtat do dlaždiček, přelepte příslušná místa malířskou páskou ve směru svislém a v místě budoucího vrtu i ve směru podélném. Vznikne tak kříž, díky kterému nejenže zamezíte oprýskání obkladu při vrtání, ale zároveň se vrták uchytí přesně v místě, které si pro příslušný vrt vyznačíme.

Opatrně a zpočátku bez příklepu vyvrtejte všechny díry. Když jsou díry hotové, sundejte pásky a připravte si hmoždinky. Šrouby použijte nerezové, protože jsou do koupelny nejideálnější.

