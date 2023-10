Zdroj: Shutterstock, Grada

Kniha Mozek a jeho zdraví nenabízí čtenářský sprint, ale maraton. Nabízí totiž úvahy, informace a náměty k zamyšlení o mozku na zhruba 500 stránkách. Když vás kniha alespoň v něčem inspiruje, splní svou misi.

Jak se mnozí z nás chováme

Přiznejme si: mnoho z nás příliš neřeší, co by náš mozek skutečně potřeboval. Zaobíráme se zejména každodenními povinnostmi, potřebami svých rodin či jiných blízkých osob a možná i planety. A péči o vlastní mozek odsouváme někam dozadu. Až v momentu, kdy se děje něco opravdu vážného, pouštíme se do nápravy. A to je z pohledu zdraví obecně špatně, prevence je vždycky méně nákladná i bolestivá než choroby.

Náš mozek je velmi složitý orgán, který řídí a kontroluje vše Autor: Shutterstock

Co se v knize dozvíte

Mozek laicky vnímáme jako masu šedé hmoty, přitom prakticky bychom ho měli vidět jako miliardy neuronů. Aby byly neurony v dobré kondici, potřebují dostatek živin a dobré prostředí, nestojí o kontaminaci těžkými kovy a jinými škodlivinami.

Vadí mu příliš mnoho horka či zimy stejně jako viry nebo nadměrný stres a z toho plynoucí adrenalin. Ale zlepšit svůj život můžete i tím, že změníte myšlení. Nicméně to neznamená, že se budete permanentně kontrolovat a usilovat o to, abyste byli za každou cenu pozitivní.

Celoživotní inspirace

Autor vysvětluje svoje vnímání „různých“ mozků. Popisuje mozek statický, slitinový, virový nebo také emoční, vyhořelý, závislý či třeba kyselý.

Možná vás překvapí i tvrzeními, co mozek kontaminuje. Jednak to nejsou pouze kovy, navíc ne všechny kovy mozku škodí. Jde o část knihy trefně nazvanou Mozkoví potížisté, mezi něž patří také některé potraviny, bakterie a viry, ropné produkty, vůně a jiné.

V následující části publikace se věnuje chorobám jako Alzheimerova, bipolární poruše, poruchám příjmu potravy, depresi či třeba úzkosti. Také popisuje příčiny více než stovky dalších zdravotních potíží a nemocí, které souvisí s mozkem a nervovou soustavou.

A na závěr nabízí svoje náměty, jak mozek zachránit. Je pouze a jen na vás, co si z nich vezmete k srdci, abyste slovy jednoho z nejslavnějších detektivů světa prospěli "svým malým šedým buňkám mozkovým".

Zdroj: Grada