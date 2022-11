Zdroj: Shutterstock

Překvapte svou rodinu nebo přátele krásně prostřeným stolem. Na svatého Martina si to můžete vyzkoušet a na Vánoce už budete mistři ve stolování. Když se budete držet několika pravidel, bude váš stůl nejen pěkný a elegantní, ale bude odpovídat i vysokým nárokům etikety.

V jednoduchosti je krása

Základem slavnostní tabule je dokonale vyžehlený ubrus, který by měl ideálně 20 až 30 cm přesahovat na každé straně stolu. Pro formální příležitosti je nejvhodnější čistě bílý ubrus. Můžete však zvolit jakoukoliv barvu, která se do vaší domácnosti hodí více. Nezapomínejte ale, že v jednoduchosti je krása. Do středu stolu můžete na základový ubrus položit na ozdobu ještě větší látkový ubrousek nebo běhoun v jiné barvě.

Při výběru ubrusu myslete i na nádobí. Pokud jsou talíře, které budete používat, barevné, dejte pozor, aby se s ubrusem barevně netloukly. Talíře pokládejte asi 2 centimetry od kraje stolu. Jako první by měl na stůl přijít takzvaný klubový talíř, na který položíte ubrousek. Tento talíř na stole zůstává po celou dobu jídla a slouží jako podklad pro talíře s pokrmy. V ideálním případě by na klubovém talíři měl ležet vždy jen jeden další talíř.

Jak je to s příbory

Vedle talíře by nikdy neměly ležet více než tři vidličky nebo nože. Jejich počet a typ se odvíjí od toho, jaké chody budete servírovat. Příbor, který použijete první, je vždy na kraji. Napravo od talíře se dávají vždy nože a lžíce. Pokud servírujete předkrm, bude nůž určený k jeho konzumaci ležet nejvíce vpravo. Blíže k talíři položíte lžíci na polévku a potom nůž na hlavní chod. Nože vždy prostírejte ostřím směrem k talíři.

Na levou stranu patří vidličky – nejdříve menší vidlička na předkrm a pak vidlička na hlavní chod. Lžičku, popřípadě příbor na dezert, založte nad talíř. Blíže k talíři by měla ležet vidlička, její hroty mají směřovat doprava. Nad ní položte lžičku, která by měla směřovat opačným směrem.

Skleničky a dekorace na stůl

Sklenice volte podle toho, jaké nápoje budete k jídlu podávat, i zde ale platí zlaté pravidlo maximálně tří sklenic pro každého. Sklenice umístěte vpravo nahoru od talířů nad nože a lžíci. Látkový ubrousek složte na talíř nebo vlevo od něj.

Dekorace na stole by měly být elegantní a střídmé. Především by neměly zabírat příliš mnoho prostoru a překážet při jídle. Obzvlášť si dejte pozor na vysoké květiny, přes které na sebe stolovníci neuvidí. Volte proto nízké květiny a jednoduché svícny.

