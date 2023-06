Zdroj: Shutterstock

Často se ve svém domově snažíte vyladit každý detail, že nakonec zapomenete přemýšlet nad tím, jak vlastně voní. Každý prostor si zaslouží příjemnou vůni. Ta má sílu okamžitě zvednout náladu a stejně tak ji bleskově zkazit. Zjistěte, jak provonět pokoje v interiéru. Možností je celá řada.

1. Vonné svíčky jsou klasika

Svíčky bývají první volbou, pokud chcete doma navodit útulnou atmosféru. Mají většinou i ten bonus, že pokoj krásně provoní. Důležité je ale dbát na místo, kam svíčky umisťujete. Svíčka by měla stát na nehořlavém podkladu a dostatečně daleko od okna, záclon a závěsů.

Vůně můžete vybírat dle ročního období. Zatímco na jaře a v létě se hodí svěží vůně květin nebo ovoce, v zimě byt tematicky provoní svíce s vůní skořice, vanilky nebo kardamomu.

2. Aroma lampy pro relaxační atmosféru

Do aroma lampy stačí nalít pár kapek vonného esenciálního oleje, který plamínek svíčky ohřeje, a vůně se díky tomu začne linout do prostoru. Aroma lampy jsou často zdobené perforovanými motivy, které vykouzlí originální stín – například v podobě stromečku, hvězd nebo orientálního ornamentu. Působí uklidňujícím a hřejivým dojmem, proto jsou oblíbenou součástí ložnic a relaxačních místností.

3. Vonné tyčinky

Pokud vás představa zapalovat doma svíčku neláká, jistě vás potěší, že sehnat se dají i vonné tyčinky, které nemají s ohněm nic společného. Tyto jsou zasazeny do nádobky s voňavou tekutinou, která po tyčinkách postupně šplhá směrem nahoru a bytem se tak rozlévá příjemná vůně. Často se umisťují do předsíní, protože jsou krásným doplňkem.

4. Bezpečné difuzéry

Dalším typem jsou difuzéry porcelánové. Jedná se o nádobku, do které nalijete vodu a poté přidáte dle návodu pár kapek vonné náplně. Po zapnutí se začne voda postupně vypařovat, a tím provoní váš byt. Je to sice finančně náročnější řešení, ale zato vám vydrží spoustu let a doma vám přibude zajímavý designový prvek.

5. Osvěžovač vzduchu

Dalším velmi typickým způsobem, jak provonět byt, jsou klasické osvěžovače vzduchu. Ty můžete zakoupit ve formě spreje – malé nádobky většinou ve tvaru vajíčka, kterou aktivujete jemným zmáčknutím nebo která se případně aktivuje sama pohybem. Dají se totiž sehnat i osvěžovače s pohybovým senzorem.

6. Vonné sáčky do skříně

Naše babičky si dávaly do šatních skříní mýdla nebo sušené bylinky - levanduli, mátu či hřebíček. Ty byly určeny nejen k provonění, ale sloužily také k odpuzování molů. Dnes máme daleko jednodušší řešení, stačí si pořídit vonné sáčky, které oblečení provoní až po dobu 6ti týdnů. Kromě vonných sáčků jsou dnes k dostání rovněž vonné kartičky, kamínky nebo třeba dřevěné kuličky, na které stačí nakapat pár kapek vonného esenciálního oleje, který efektivně plní stejnou funkci, jako bylinky.

