Starejte se o pračku

Pro někoho to možná je překvapivý tip. Ale bez čisté pračky zkrátka voňavé prádlo mít nebudete. Je to jako, kdybyste čekali, že se špinavou houbičkou na nádobí budete mít dokonale lesklé nádobí a příbory.

Čistit pračku se doporučuje zhruba každé dva až tři měsíce. Dobré je se pravidelně starat nejen o filtr, ale také o buben. Ten můžete vyčistit speciálními prostředky, ale také octem. Stačí jeden litr nalít do bubnu a pustit pračku naprázdno.

Při praní pomůže aviváž nebo kuličky

Evergreenem v provonění oblečení je aviváž. Snad každý z nás má nějakou svoji oblíbenou značku a vůni. Sehnat ji můžete v každé drogerii, supermarketu, ale také na internetu.

V poslední době se do kurzu dostávají také speciální kuličky do prádla. Ty před praním vložte do bubnu. Během procesu se pak uvolní do prádla vůně. Platí zde obecné pravidlo, že čím více kuliček použijete, tím intenzivnější vůně bude. Většina druhů kuliček, které jsou dostupné na trhu, je vhodná pro téměř všechny druhy textilií. Ovšem jak pro správnou dávku, tak pro další bližší informace doporučujeme načíst si informace na obalu.

Prádlo provoní oleje, domácí i koupené

Pokud jste fanoušci spíše přírodních přípravků, mohly by vás zaujmout esenciální oleje. I zde platí pravidlo, čím více kapek dáte do bubnu, tím intenzivnější vůni bude prádlo mít. Doporučená dávka je mezi desíti až dvaceti kapkami.

Pokud si však rádi děláte věci po svém, můžete si vytvořit vlastní bylinkovou směs. Mezi oblíbené patří esence z levandule. Tu povařte ve vodě deset až patnáct minut, nechte odstát a poté sceďte. Vzniklou směs přidejte do bubnu.

Prádlu můžete dodat svěžest i po vyprání

Pokud jste nestihli provonět prádlo při praní, nezoufejte. Vůni může získat i poté ve skříni. Stačí mezi prádlo přidat přípravky, které mu dodají svěžest.

Jednou z variant je tekuté mýdlo. Další variantou je však prací prášek, který můžete nasypat do látkového pytlíku a vložit mezi prádlo. Nic také nezkazíte, pokud do skříně umístíte usušenou levanduli. Možností je zkrátka celá řada a fantazii se meze nekladou.

