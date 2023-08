Zdroj: shutterstock.com

Ve stresu se obvykle cítíme ve chvílích, kdy nemáme pod kontrolou věci kolem sebe. Pokud jsou naše stresové hormony aktivované často, stane se stres chronickým problémem, který zničí vaše sebevědomí, koncentraci, ale i klid. Snažte se uvědomit si, které věci můžete ovlivnit a které ne. Můžete rozhodnout o svých reakcích a jednáních. Neovlivníte ale to, jak bude mluvit někdo jiný. Nemusíte být dokonalí. Nikdo není. Řešte jen to, co sami zvládnete ovlivnit.

Dýchejte zhluboka

Pokud se necítíte dobře – jste přepracovaní, případně jdete z nepříjemné porady a chcete si vyčistit hlavu, začněte zhluboka dýchat. Asi 5 sekund se nadechujte nosem a poté 5 sekund vydechujte pusou. Takto dýchejte 3 minuty a budete se cítit lépe.

Pozor na ruch z okolí

Valí se na vás během dne jedna věc za druhou? Neustále vám někdo telefonuje, posílá e-maily, nečekaně vás ruší? Nemluvě o rychlých uzávěrkách, ze kterých vám jde hlava kolem? Ačkoliv neovlivníte, kdo vás bude rušit, můžete ovlivnit to, jak budete na dané osoby reagovat. A jak byste měli postupovat?

Náhlé úkoly vyřešte, zbavte se jich, případně určete, jak jsou důležité – vytvořte si plán jejich řešení. Můžete si stanovit čas, kdy budete řešit osobní schůzky, kdy budete telefonovat, odpovídat na e-maily. A kdy budete pracovat soustředěně bez jakéhokoliv vyrušení.

Nezapomínejte na přestávky

Hodně lidí neustále tlačí na pilu – pracují pořád, protože si myslí, že čím déle budou pracovat, tím víc toho udělají. Věděli jste ale, že s přibývajícím časem vaše produktivita klesá? A hladina stresu se naopak zvyšuje? Nemluvě o tom, že na rodinný život vám nezbude vůbec žádná energie.

Stres v práci? Víme, jak se uklidnit

Během pracovního dne si nezapomínejte dělat přestávky na protažení, krátkou procházku nebo svačinu.

Zdravá strava a kvalitní spánek

Čeká vás hodně práce? Nezapomínejte na kvalitní a vyváženou stravu, ve které by nemělo chybět menší množství sacharidů a dostatek bílkovin. Důležitý je také spánek. Choďte spát ve stejnou dobu a spěte alespoň 6 až 8 hodin. Pokud máte problémy s usínáním, začněte tento problém řešit.

Dělejte to, co vás těší

Proti stresu v práci nikdy nebojujte nezdravou stravou, ale ani alkoholem. Naopak si najděte zdravý způsob, jak se můžete odreagovat. Vyzkoušet můžete například jógu, čtení knih, chození na koncerty nebo poslouchání vaší oblíbené hudby.

Nastavte si hranice

Ve chvílích, kdy jste k dispozici 24 hodin denně, se vlastní hranice nastavují těžko. I přes to si je ale nastavte. Dodržujte svoji pracovní dobu a neberte si práci s sebou domů. A to se týká i telefonátů a e-mailů.

