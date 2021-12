Zdroj: FotoHelin/Shutterstock.com

Ať se jedná o dovolenou, pracovní cestu nebo třeba hospitalizaci, občas potřebujeme našim pokojovkám zajistit zálivku i v naší nepřítomnosti. Ne vždy můžeme někoho požádat o výpomoc a dávat rostliny do větších nádob s vodou, případně je snést do přiměřeně napuštěné vany může nadělat víc škody než užitku. Stání ve vodě mnoha rostlinám nesvědčí, způsobuje jim zahnívání kořenů a rostlina nakonec může uhynout. Jak tedy správně postupovat? Zkuste zvolit některý ze samozavlažovacích systémů, ať už se jedná o tradiční domácí rady, nebo profesionální samozavlažovací systémy, někdy dokonce automatické.

Pomůže knot či PET lahev

Mezi osvědčené tipy, které využívaly už naše babičky, patří lněný knot. Ten je velmi nasákavý, takže když jím propojíte květináč s rostlinou a nádobu s vodou, budete mít jistotu, že rostlina bude mít dostatek vláhy, aniž by byla přelitá. Nádobu s vodou umístěte výš než květináč, jeden konec knotu ponořte do vody, druhý zastrčte do zeminy, rostlina si vodu pomocí knotu sama natáhne. Nádoba s vodou a květináč by měly být blízko u sebe, místo knotu poslouží i provázek z přírodního materiálu. Dobře vám poslouží i PET lahev, do jejíhož víčka uděláte dírky. Pak lahvi odříznete dno a děravým víčkem ji zapíchnete do truhlíku nebo květináče. Do petky potom nalijte vodu, rostlina si bude pomalu brát tolik, kolik bude potřebovat.

Ne vždy můžeme zalévat sami, v takovém případě přijde na řadu nějaký typ samozavlažovacího systému Autor: Profimedia

Rezervoár vody v samozavlažovacím truhlíku

Další variantou jsou také samozavlažovací květináče či truhlíky. Ty jsou vybavené dvojitým dnem, do něhož se dá nalít voda, kterou si rostlina postupně čerpá. Tyto květináče nebo truhlíky mohou být vybaveny vnitřními nasávacími knoty, hladinoměry nebo přepadovými dutinami. Někdy mohou mít i speciální otvory pro nalévání vody.

Automatický systém nastavíte podle požadavků rostlin

Pokud máte hodně rostlin a jste často pryč, můžete investovat do automatického systému pro samozavlažování rostlin. Ten se dá použít jak v interiéru, tak třeba na balkoně. Jedná se o systém hadiček napojených na čerpadlo a zásobník. Můžete si nastavit intenzitu zalévání i četnost zálivek. Vy musíte jen doplňovat zásobník s vodou, aby čerpadlo nepracovalo na sucho a nepoškodilo se, nehledě k tomu, že na suchu by zůstaly i rostliny. Takto můžete zajistit zálivku i několika desítkám rostlin, a dokonce můžete každé z nich zvolit vlastní režim zalévání. Hadičky vedou do zeminy v květináči či truhlíku, někdy mohou vést například do hliněného kuželu, který je umístěný v substrátu u kořenů rostliny.

Zdroje: tropf-blumat.cz, českýkutil.cz, nášdům.eu