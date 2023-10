Zdroj: Shutterstock

Máte v bytě k dispozici zbytečně velkou místnost, ze které by šly vytvořit dvě? Neznamená to, že hned musíte volat zedníky a stavět příčku. Poradíme vám, jak nejlevnější cestou využít svůj domov do posledního centimetru a bez velkého nepořádku.