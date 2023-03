Zdroj: shutterstock

Medvědí česnek je v posledních letech velmi oblíbený. Má intenzivní aroma a příjemnou chuť. Můžete ho trhat v lese nebo pěstovat doma! Jak? Je důležité vybrat vhodné místo a dodržovat správné postupy při sázení. My vám vše shrneme v dalším textu.

Medvědí česnek je často pěstován pro své léčivé účinky a unikátní chuť. Můžete ho pěstovat ze semínek, z cibule nebo si donést vzrostlou rostlinku z lesa. Jak na to?

Vše, co potřebujete vědět o medvědím česneku, najdete zde:

Sázení cibulek je zaručená varianta. Jak na ni?

Podle serveru o medvědím česneku tato rostlina preferuje stinná a vlhká místa na severní straně. Úplně nejlepší místo pro sázení medvědího česneku je polostinné místo, v blízkosti opadavých keřů a stromů. Pokud máte vhodné místo, můžete začít se sázením.

Při sázení cibulek je důležité kořeny zarovnat na délku kolem 3-4 cm. Poté cibulky sázejte asi 5 cm pod povrch. Tím zajistíte, že kořeny budou mít dostatečný prostor a rostlina získá všechny potřebné živiny z půdy.

Sít můžete i semínka, jen pozor na pár věcí

Pokud se rozhodnete pro pěstování ze semen, je důležité vzít v úvahu několik faktorů. Pokud chcete vysévat semena na podzim, nejlepší období je od září do listopadu. Pokud však plánujete vysévat v jinou dobu, je nutné semena nejprve vložit do substrátu a na jeden měsíc je umístit do ledničky, aby proběhla tzv. studená stratifikace. Poté můžete provést výsev při teplotě kolem 12 stupňů. Klíčení semen trvá asi 4 týdny.

Nezapomeňte, že medvědí česnek je náročný na vlhkost a musí být pravidelně zavlažován. Rostlina také potřebuje dobrou drenáž, aby nebyla přelitá a neplesnivěla.

Zdroj: medvedi-cesnek.cz, bylinkyprovsechny.cz