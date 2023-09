Zdroj: Shutterstock

Nadýchané pita placky chutnají skvěle plněné i podávané jako příloha k masu, zeleninovým salátům a pomazánkám. Jejich domácí výroba je snadná a můžete do ní zapojit i děti.

Pita chléb pochází původně z Mezopotámie, odkud se rozšířil na Balkán, do Středomoří a Přední Asie. U nás ho máme nejčastěji spojený se stánky s rychlým občerstvením, které nabízejí nadýchané placky plněné gyrosem, kebabem nebo falafelem. Výborně chutnají také v kombinaci s cizrnovým hummusem, podávat je můžete jako přílohu ke grilovanému masu, polévkám nebo zeleninovým salátů. Připravit z nich můžete i skvělý sendvič pro děti na svačinu do školy. Ty se ostatně mohou do přípravy zapojit – nechte je vytvarovat z těsta kuličky, rozválet na placky a pak sledovat, jak se na pánvi krásně nafukují.

Podívejte se na přípravu nadýchané pity krok za krokem:



Co budete potřebovat?

K výrobě domácího pita chleba vám bude stačit pět ingrediencí, které máte pravděpodobně doma. Základem je hladká pšeničná mouka (část můžete nahradit celozrnnou), dále čerstvé nebo sušené droždí, sůl, olivový olej a špetka cukru. Těsto můžete vypracovat ručně, nebo do práce přizvat kuchyňského robota. Po půlhodinovém kynutí se můžete pustit do přípravy placek. Pokud chcete pitu plnit jako kapsu, rozválejte je na sílu 5 až 7 milimetrů. Můžete si ale také připravit tenké placky, které budou vzhledem připomínat tortillu – pak těsto rozválejte na co nejtenčí plát, zhruba o síle 2 milimetrů. Po upečení můžete placky potřít olivovým olejem s prolisovaným česnekem nebo nasekanými bylinkami.



Domácí pita chléb

Čas přípravy: 45 minut + 40 minut kynutí

Ingredience:

500 g hladké mouky

360 ml vody

7 g sušeného droždí (nebo 21 g čerstvého)

1 lžička soli

1 lžička cukru

2 lžíce olivového oleje

Příprava:

1) V misce rozmíchejte droždí se 100 ml teplé vody, 100 g mouky a lžičkou cukru. Nechte vzejít kvásek – trvá to zhruba 15 minut.

2) Kvásek smíchejte se zbytkem mouky, solí a olivovým olejem. Poté vypracujte pevné těsto, které se nebude lepit na stěnu misky.

3) Těsto přikryjte utěrkou a nechte alespoň 30 minut kynout.

4) Těsto rozdělte na stejné díly a vytvarujte z nich kuličky. Ty nechte ještě 10 minut kynout a poté je rozválejte na placky.

5) Rozpalte pánev na sucho bez oleje. Poté na ní opékejte připravené placky – stačí 2–3 minuty z každé strany. Můžete je také péct v troubě předehřáté na 250 ºC po dobu 10-15 minut.

6) Hotové placky ihned podávejte, nebo zabalte do utěrky a poté do igelitového sáčku, aby neoschly a zůstaly vláčné. Můžete je také zamrazit.

Zdroj: www.mygreekdish.com, www.jimeto.cz