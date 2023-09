Zdroj: shutterstock

Pleť a vlasy jsou jako dobré víno – s věkem zrají. Ale co když byste chtěli svou pleť a vlasy udržet na vrcholu formy, a to i ve svých padesáti letech? Není tajemstvím, že s postupujícím věkem se naše kůže a vlasy mění. To ale neznamená, že bychom je měli nechat osudu a ignorovat základy péče. V tomto článku vám přinášíme rady a tipy na to, jak si zachovat mladistvý vzhled a co všechno pro to můžete udělat.

Nejlepší přípravky na péči o pokožku?

Voda a hydratace

„Hydratace je základ,“ říkají odborníci na dermatologii. Používejte hydratační krémy a séra s kyselinou hyaluronovou, které pomáhají udržovat vlhkost v kůži. Ale co s vlasy? Vysušené vlasy vypadají nezdravě a lámou se. Trik je ve výběru správného hydratačního šamponu a kondicionéru. Tím můžete zabránit lámání vlasů a vrátit jim lesk.

Pokud jsou vaše vlasy velmi suché a lámavé, můžete zkusit domácí vlasovou kúru s majonézou. Majonéza obsahuje tuky a výživné látky, které pomáhají hydratovat vlasy a zlepšit jejich stav.

Vyhněte se používání horkých stylingových nástrojů, jako jsou fény na vlasy, žehličky a kulmy. Tyto nástroje mohou vlasy vysušovat a poškozovat.

Chraňte se před sluncem, vždy a všude

Nezapomínejme, že přímé sluneční světlo je jedním z největších nepřátel zdravé pleti. „SPF neboli Sun Protection Factor by měl být vaší každodenní rutinou, nejen když jdete na pláž,“ radí kosmetičtí odborníci. Některé BB krémy a make-upové produkty už SPF obsahují.

A co jídlo?

Nemůžeme zapomenout ani na to, co jíme. Výživa hraje klíčovou roli ve zdraví naší pleti i vlasů. Omega-3 mastné kyseliny, vitamin E a antioxidanty jsou vaši nejlepší spojenci. Ořechy, losos, avokádo nebo třeba špenát by proto neměly chybět na vašem jídelníčku.

Zapomeňte na myšlenku, že v padesáti letech je již vše ztraceno. Jak vidíte, péče o pleť a vlasy je komplexní záležitost, ale s pravými tipy a produkty si můžete užívat zralé krásy v plné parádě. Ať už je vaším cílem zastavit čas, nebo se jednoduše cítit lépe ve své vlastní kůži, odborníci souhlasí: nikdy není pozdě začít.

Zdroj: byrdie.com, prettyoverfifty.com