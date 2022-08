Zdroj: Shutterstock

Pokud chcete vaši knihovnu uklidit opravdu rychle, pak můžete nechat knihy na svém místě a pouze je otřít prachovkou. Můžete také využít vysavač s dlouhým nástavcem se štětinami. Ten bohužel nemají všechny vysavače, ale prodávají se jako doplňková výbava. Pokud i to je na vás moc, kupte si uzavřenou knihovnu, třeba s prosklenými dvířky. Tak udržíte prach mimo knihy a úklid se vám tím opravdu ulehčí.

Pokud knihy všechny vyskládáte a úklid provedete opravdu důkladně, můžete toho využít a vytvořit ve své knihovně systém. Jak?

Systémů se nabízí několik

Můžete knihy roztřídit například podle toho, jestli jste je už četli či nikoli. Podle žánrů, podle autorů nebo třeba podle období v životě, ve kterém jste knihu četli. Vaše knihy jsou tématem k rozhovoru a ukazují, kdo jste, proto je důležité si v knihovně vytvořit takový systém, který bude perfektně vyhovovat vám.

A co vyřazování knih?

Když už jste v procesu úklidu, nabízí se zvážit i to, že nějaké knihy vyřadíte nebo pošlete dál. Můžete je třeba odnést do sběru, ale pokud jsou ještě v čteníhodném stavu, pošlete je do knihoven, antikvariátu nebo jimi někoho obdarujte. Existují i online rodejny, jako je knihobot, kde můžete knihy prodat. Ovšem úspěšnost je malá. Nafotíte desítky knih a věnujete tomu několik hodin, abyste se dozvěděli, že k prodeji by vzali jednu.

www.hobby.instory.cz