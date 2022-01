Zdroj: Shutterstock

Brambořík je jedna z nejoblíbenějších vánočních rostlin. Jak se starat o brambořík, když po Vánocích odkvete? Poradíme vám, jak na to, aby vám vydržel déle než jednu sezónu.

Brambořík v bytě často rychle odkvétá a po Vánocích ho spousta z nás vyhazuje. Dá se tomu ale snadno předejít. Velmi často se stává, že si domů z obchodu přinesete rostlinu, která už nemá šanci přežít. Mějte se tedy na pozoru už při jeho nákupu. Zdravý brambořík by měl mít hezké, pevné listy, pár květů a také poupata. Bez povšimnutí nenechte ani jeho substrát. Ten by neměl být vysušený, protože z tohoto stavu by se nejspíš nevzpamatoval.

Mějte se na pozoru už při nákupu bramboříku Autor: Shutterstock

Jak pěstovat brambořík

Pro rozkvetlý brambořík je ideální teplota 16 °C. Při vyšších teplotách rychle odkvétá a nové květy už nenasadí. Květináč s kytkou tedy umístěte do chladné chodby, na meziokenní prostor nebo na parapet u okna orientovaného na sever či východ, pod nímž se nenachází radiátor. Pokud chcete mít brambořík na Vánoce v obývacím pokoji, dejte ho tam jen na nezbytnou dobu a pak ho vraťte na chladné místo.

Po odkvětu, v průběhu ledna a února, bychom měli dopřát bramboříku odpočinek na suchém místě. V této době rostlinám postupně odumírají listy i kořeny. Právě tehdy se pěstitelé dopouštějí největší chyby – rostlinu nadměrně zalévají. V klidu ponecháme hlízu do začátku léta. Pak hlízu vyjmeme a zasadíme do čerstvé zeminy. V letních měsících můžeme rostlinu dvakrát za měsíc přihnojit. Substrát udržujeme zpočátku jen trošku vlhký. Když na hlíze naroste více listů, můžeme rostlinu zalévat více, nikdy ale nesmí dojít k přemokření.

Pro rozkvetlý brambořík je ideální teplota 16 °C Autor: Shutterstock

Jak zalévat brambořík

Bramboříky jsou citlivé na vápenaté soli a přítomnost chlóru v zálivce. Nejvhodnější je pro ně dešťová voda. Vodu z vodovodu nechte alespoň jeden den odstát. Největší přísun vláhy potřebují v době květu. Zaléváme vždy do podmisky. Rostlinu necháme hodinu pít a poté zbylou vodu vylijeme. Vysoké nároky na vlhkost vyřeší květináč s bramboříkem postavený na kamínky částečně ponořené v misce s vodou. Okolí můžeme ještě zvlhčovat pomocí rozprašovače, vodu ovšem nikdy nesměrujeme na listy a květy.