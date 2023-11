Zdroj: Shutterstock

Stručný souhrn z článku: Při nákupu vánoční hvězdy je důležité vybírat rostlinu bez škůdců a nemocí, a chránit ji před mrazem.

Vánoční hvězda vyžaduje umístění na teplém a světlém místě, ochranu před průvanem a pravidelné zalévání střídmě vodou pokojové teploty.

Po odkvětu je třeba snížit zálivku, rostlinu seříznout a na podzim zahájit zatemňování pro podporu kvetení. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Pokud se chystáte na nákup vánoční hvězdy už nyní, dejte si pozor především na to, kde je vystavená. Tato rostlina totiž nemá ráda mráz, a proto ji určitě vyhledávejte uvnitř kamenných prostor. Stejně tak se nedoporučuje s rostlinou pohybovat venku. Maximálně se zabalenou do novin a jen na krátkou dobu. Pokud namrzne, po přinesení domů vám brzy listy zvadnou a opadají.

V obchodě si rostlinu také pečlivě prohlédněte. Pokud najdete na květině škůdce, odumřelé části, plíseň nebo opadané listy, nechte ji tam, kde je, protože doma by vám dlouho živá nevydržela. Při vybírání se dívejte i na zeminu. Nesmí být vysušená ani přelitá, prostě tak akorát.

Jak pečovat o vánoční hvězdu

Věděli jste, že vánoční hvězda pochází z Mexika? Nejlépe jí tak bude na teplém, světlém místě, ideálně s teplotou 15 až 22 °C. Nemá ráda ani změny teplot. Chraňte proto vánoční hvězdu před průvanem, topením a přímým sluncem.

Jak zalévat vánoční hvězdu

Pro zalévání používejte vodu pokojové teploty. Vánoční hvězdu zalévejte střídmě, voda nesmí v květináči ani podmisce nikdy stát. Větším rostlinám dopřejte zálivku každé dva až tři dny. U miniaturních odrůd bývá v květináči tak malé množství zeminy, že je potřeba zalévat každý den.

Super vychytávkou je hnojivo ušité na míru pro vánoční hvězdu. Stačí nalít malé množství do zálivky a tahle náročná květinka dostane vše, co pro svou krásu potřebuje. S touto péčí a láskou bude vaše vánoční hvězda kvést klidně i do února. A až začne ztrácet své pestrobarevné listy, určitě ji neposílejte na kompost. Dopřejte jí ještě trochu péče a příští Vánoce vám zase rozzáří domov.

Co s odkvetlou hvězdou?

Vánoční hvězda vám může vydržet mnoho let, vyžaduje však speciální zacházení. Po odkvětu rostlinu přemístěte na chladnější místo, snižte zálivku a nejlépe i vzdušnou vlhkost. V březnu rostlinu seřízněte, klidně i o 10 cm.

Na jaře pak rostlinu přesaďte a přes léto ji řádně zalévejte a hnojte, aby pěkně zesílila. Vánoční hvězdě prospěje i letnění. Venku může být od června do babího léta, pozor však na nízké teploty.

V polovině října je pak nezbytné začít se zatemňováním. Bez dostatečně dlouhé tmy rostlina sytě červené listeny nevytvoří a nedojde ke vzniku květů. Tvorbu květů, a tedy i barevných listenů, totiž vyvolávají krátké dny a dlouhé noci.

Rostlinu proto zakrývejte přes noc tmavým kornoutem, igelitem či tkaninou tak, aby rostlina měla vždy 12-14 hodin nepřerušované tmy. Pro nejlepší výsledky je zatemňování vhodné opakovat po dobu dvou měsíců.

Je možné, že rostlina začne kvést i bez složitého zatemňování, ovšem růžice budou chudší a nedočkáte se tak výrazných barev.

Zdroj: specialnizahradnictvi.cz, modernizahrada.com