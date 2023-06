Zdroj: Acond

Instalace tepelných čerpadel se budou stále rozrůstat. Je to z důvodu zákonů, ať již evropských, či transponovaných do české legislativy. A pak je tu samozřejmě i cena energií, kdy tepelné čerpadlo může výrazně uspořit na vytápění domu i výrobě teplé užitkové vody.

Ovšem jak jsme psali už v našem nedávném článku, ne vždy se musí tepelné čerpadlo vyplatit. Takže rozvaha finanční a technická je u každého domu opravdu zapotřebí. Pojďme se podívat na reálné zkušenosti s tepelným čerpadlem, které má jedna rodina z naší republiky. Pokud máte také své zkušenosti s tepelným čerpadlem, fotovoltaickou elektrárnou apod., napište nám na mail redakce@dumazahrada.cz. Rádi zjistíme, jak jsou na tom další lidé, a třeba i váš příběh budeme sdílet.

Tepelná čerpadla jsou oblíbena hlavně díky svému úspornému provozu a snadné obsluze. Tato kombinace výhod vede mnohé vlastníky domů k rozhodnutí přejít na tento typ vytápění. Paní a pan Supovi z Rokycanska tuto cestu zvolili také. Provedli důkladný průzkum trhu, kde kontaktovali několik firem, a nechali si zpracovat cenové nabídky. Při svém rozhodování zohlednili nejen cenu, ale také dostupnost servisu a podmínky záruky. Právě tyto faktory vedly k jejich konečnému rozhodnutí pro společnost Acond a konkrétně pro tepelné čerpadlo PRO N.

„Čerpadlo Acond PRO N umisťujeme většinou do novostaveb, které mívají velmi nízké ztráty tepla a lze je pohodlně vytopit i s čerpadlem o nižším výkonu. Kompletním zateplením domu a výměnou oken se v tomto případě ale podařilo tepelné ztráty podstatně snížit. Tím pádem zde stačí čerpadlo s nižším výkonem, což pro majitele znamená také větší úsporu,“ uvádí Vojtěch Janoušek, marketingový ředitel společnosti Acond.

Jaké parametry tepelného čerpadla?

Nejdůležitějším parametrem pro majitele nemovitosti byl topný faktor COP, který udává účinnost tepelného čerpadla. Kromě toho je významný i výkon, použitý kompresor, teplota topné vody a použité chladivo. Velkou roli hraje také hlučnost, čerpadlo Acond PRO N se pyšní hodnotou 48,4 dB, je tedy velmi tiché. „Kvůli zachování dobrých sousedských vztahů jsme se sousedy vše předem konzultovali. Nejprve byli proti, protože se byli podívat u známých, kteří čerpadlo využívají a s jeho hlučností mají špatné zkušenosti. Nakonec jsme se ale dohodli. Když se pak na hotové čerpadlo byli podívat, byli i oni překvapeni, že si jen tak tiše ševelí,“ popisuje paní Supová.

Čerpadlo se majitelé rozhodli připojit také k bojleru a využít jej nejen k vytápění, ale i k ohřevu vody. To ovšem znamenalo další výdaj v podobě pořízení nového bojleru, protože ten starý nebyl pro napojení na čerpadlo uzpůsobený. Podle majitele se ale podobná investice vyplatí. „Topit tepelným čerpadlem a vedle toho mít zvlášť bojler, který stejně potřebuje elektřinu, je podle mě nákladově nesmysl. Takto díky čerpadlu šetřím jak za topení, tak i za ohřev vody,“ vysvětluje pan Sup. Navíc majitelé, kteří chtějí požádat o dotaci na tepelné čerpadlo, mají nárok na vyšší částku, pokud se rozhodnou využít jej i pro přípravu teplé vody.

Konkrétní výsledky tepelného čerpadla

O finanční úspoře má pan Sup už teď poměrně dobrou představu, ačkoliv s tepelným čerpadlem vytápěl teprve první zimu. „Přesná částka se samozřejmě ukáže po letošním ročním vyúčtování. Pravidelně ale sleduji běh čerpadla a spotřebu elektřiny, takže už teď vím, že náklady na elektřinu klesnou minimálně o 55 %. S původním elektrokotlem jsme dosahovali roční spotřeby průměrně 17 000 až 18 000 kW. S tepelným čerpadlem bychom se podle mých odhadů měli vejít do 8 000 kW. Když odečtu dotaci ve výši 100 000 Kč, kterou jsme od státu dostali, tak se mi při dnešních zastropovaných cenách elektřiny vynaložená částka vrátí zhruba za 4,5 roku,“ říká. Konkrétní úspora a návratnost závisí vždy na parametrech a stavu konkrétního domu. Vliv mají ovšem také aktuální ceny energií a počasí v topné sezóně. „Kromě úspory je pro nás jasnou výhodou i velký komfort obsluhy tepelného čerpadla. Občas hlídám děti, takže doma potřebujeme mít teplo. Za chladnějších dnů si tak jednoduše přitopíme třeba přes telefon a nemusíme si lámat hlavu s tím, kolik nás to bude stát,“ doplňuje majitelka. Jediné, na co si majitelé podle vlastních slov museli zpočátku zvykat, byl nový režim vytápění. S původním elektrokotlem byly radiátory teplé během pár minut, zatímco s tepelným čerpadlem se nahřívají pozvolna.

Důraz na dobré zázemí firmy a zajištěný servis se nakonec majiteli vyplatil, když u čerpadla musel řešit drobnou systémovou poruchu. O vše se naštěstí postaral online dispečink.

