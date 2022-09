Zdroj: Obzor

Stavíte dům, nebo se chystáte na rekonstrukci bytu včetně domovní elektroinstalace? Pak se vám pro snazší komunikaci s elektrikářem bude hodit alespoň základní orientace v řazení vypínačů. Jakou funkci plní vypínače s určitým řazením a jak je v domácnosti vhodně využít? Zeptali jsme se na to odborníků ze společnosti Obzor Zlín.

Základem je spínač řazení 1, který je jednoklapkový a slouží k ovládání jednoho spotřebiče/žárovky nebo více žárovek zapojených v jednom okruhu, a to z jednoho místa. Po přepnutí zůstane ovládací kryt vypínače v dané poloze. „Vypínač s řazením 1 se standardně používá v místnostech s jedním vchodem, jako je například WC, koupelna, dětský pokoj, spíž a podobně,“ jmenuje Marek Beneda, obchodně technický zástupce společnosti ObzorZlín, českého výrobce domovní elektroinstalace. Pokud je řazení spínače 1N, plní shodnou funkci, ale je připravený pro vypínač s prosvětlením nebo signalizací provozního stavu zařízení.

Vypínač v řazení 1N s prosvětlením - zde Obzor Elegant Autor: Obzor

Je-li spínač označený řazením 1/0, jedná se o takzvané tlačítko. Používá jednu klapku, která se po sepnutí automaticky vrátí do původní polohy. Slouží pro krátkodobé sepnutí obvodu, využití tedy najde zejména u domovního zvonku nebo pro spuštění ventilátoru v koupelně. I pro tuto funkci lze využít vypínače s prosvětlením, stačí zvolit řazení s označením 1/0N.

Dalším velmi běžným vypínačem je ten s řazením 5, označovaný také jako lustrový. Ten funguje na stejném principu jako spínač řazení 1, ale využívá dvě klapky, které ovládají dva nezávislé elektrické obvody, například lustry, a to většinou v jedné místnosti. Spínač s tímto řazením najde využití nejčastěji v obývacím pokoji či kuchyni.

K ovládání jednoho elektrického obvodu ze dvou míst se pak používá spínač řazení 6, známý také jako přepínač schodišťový nebo střídavý. Jedná se o jednoklapkový vypínač. Jeho nejběžnější využití je na obou koncích schodiště, aby bylo možné na jedné straně rozsvítit a na druhé zhasnout. Obvykle se používá také v místnostech se dvěma vstupy, jako je například chodba, a uplatnění najde i v ložnici, kde se jeden vypínač nachází u dveří a druhý u postele. „Pokud je třeba ovládat jeden elektrický obvod ze tří a více míst zároveň, což je časté zejména u chodeb, používá se spínač s řazením 7. Ten využívá jednu klapku a vždy se vkládá mezi dva přepínače řazení 6,“ vysvětluje Marek Beneda.

Různá řazení se pak dají kombinovat do jednoho strojku a ovládají se pomocí dvojklapky. Příkladem je spínač řazení 6 + 6, nebo 6 + 1 – ten najde uplatnění například v chodbě v kombinaci se vstupem na WC nebo do koupelny, či v kuchyni při vchodu do spíže. Dalšími příklady jsou spínač řazení 1/0 + 1/0 s klapkami s vratnou funkcí využívaný často pro ovládání žaluzií, či spínač řazení 1/0 + 1, který se využívá například v koupelně, kde se spínačem řazení 1 ovládá světlo a spínačem řazení 1/0 ventilátor.

