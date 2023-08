Zdroj: Shutterstock

Jako červotoče neoznačujeme jednoho, ale hned několik druhů hmyzu z rodu červotočovitých. Na druhovém zařazení ale příliš nesejde, protože životní cyklus larev červotoče je podobný. Malé larvy se prožírají dřevní hmotou, vytvářejí chodby a spletitá bludiště a postupně narušují stabilitu dřeva. Jejich oblíbenou pochoutkou je hlavně měkké dřevo – převážně z jehličnanů, topolu nebo břízy, troufnou si ale i na buk.

Svým apetitem dokáže červotoč postupně zničit skříně či komody. V podkroví zase narušuje stabilitu trámů, což vede k postupnému sesedání střechy. Pokud napadení červotočem nebudete řešit a necháte situaci zajít daleko, může dojít až ke zhroucení podkroví.

Jak poznat, že máte doma červotoče

To, že se vám v domě usídlil červotoč, poznáte podle chroupání v nočních hodinách, které připomíná tikot hodin. Vzniká opakovaným narážením larev na pevnou dřevní hmotu, kterou se ještě nestihly prokousat. Narazíte také na tzv. výletové otvory o průměru až 2 mm. Dospělý červotoč se jimi dostává ven, když dospěje. Před napadeným dřevem se také velmi často objevují piliny. Jde o tzv. požerovou drť, kterou larvy vytváří při své cestě trámem.

Jak se zbavit červotoče

Napadený nábytek ihned vykliďte, odneste ho mimo dosah dalších dřevěných věcí, a pokud je situace nezachranitelná, rovnou se ho zbavte a vyměňte ho za nový. Nejlepším způsobem, jak na červotoče vyzrát, je kombinace mikrovlnného záření, které ničí larvy prostřednictvím tepla, a chemického ošetření. Kromě toho pak existuje i další způsob, a to ozařování dřeva pomocí ionizujícího gama záření.

Impregnace dřeva

Jedním z běžných způsobů, jak se zbavit červotoče, je využití insekticidu na hubení larev dřevokazného hmyzu. Ten zakoupíte téměř v každém hobbymarketu, v drogerii nebo také na internetu. Aplikuje se prostřednictvím nátěru zasažených trámů, podlah či nábytku, k čemuž vám bude stačit obyčejný větší štětec.

Mějte však na paměti, že se impregnace bohužel nedostane příliš hluboko do dřeva, proto nebudete schopni zlikvidovat všechny larvy, které se pouze přesunou hlouběji nebo na neošetřená místa. Lepší je proto injektovat impregnaci přímo do dřeva skrze výletové otvory, a je-li poškozena pouze část nábytku, do impregnace ji namočit.

Využití mikrovlnného záření

Pro ošetření je možné také využít mikrovlny. Červotoč nesnese vysoké teploty, proto stačí nastavit frekvenci kolem 2500 MHz a škůdce ve dřevě nepřežije. Tuto metodu nelze použít tam, kde by vysoká teplota poškodila i samotný předmět. Po ukončení procesu je však potřeba aplikovat nátěr proti červotoči, aby dřevo opět nenapadl.

Ozařování dřeva

K moderním způsobům boje proti tomuto škůdci patří ozařování dřeva. K tomu se používá ionizující gama záření, které trvá dva dny. Záření nepoškodí dřevo, ale zahubí nežádoucí larvy. Ozařovací komora je menších rozměrů, proto se tato metoda používá spíše pro jednotlivé části větších kusů nábytku. Po ozařování by měla být následně provedena ještě také impregnace dřeva.

