Každodenní boj s psími chlupy zažívají všichni páníčci. Chlupy nacházíme na oblečení, na pohovce, v koberci i posteli. A právě s tím vám chceme pomoci. Úplného vítězství nikdy nedosáhnete, s tím je třeba se smířit. Nákupem vhodných pomocníků ale dosáhnete alespoň uspokojujícího výsledku. Jak se tedy zbavit psích chlupů?

Pravidelně psy vyčesávejte

Psy byste měli každý den vyčesávat. Čím více chlupů vyčešete, tím méně jich budete mít v domácnosti. V tom vám pomohou různé kartáče. Ty vybírejte podle délky srsti vašeho psa. Skvělá věc je furminátor. Je to speciální kartáč s hrablem, který dokonale odstraní nežádoucí srst, aniž by pak chlupy padaly všude kolem. Praktické jsou také vyčesávací rukavice.

Lepicí válečky

Lepicí válečky s odtrhávací papírovou vrstvou využijete na odstranění chlupů z oblečení, ale i pohovky. Zakoupíte je v každém obchodě s bytovými doplňky nebo nábytkem. Praktické jsou také omyvatelné válečky, ze kterých chlupy jednoduše omyjete vodou.

Speciální program praček a sušení v sušičce

Tvrdé psí chlupy, které má například jezevčík nebo bostonský teriér, jsou snad nejhorší. Ať děláte, co děláte, když se do textilu zapíchnou, jen tak je dolů nedostanete. Některé pračky ale mají speciální program, který oblečení psích chlupů zbaví. Některým majitelům psů se také osvědčilo do bubnu pračky přidávat čistou houbičku na nádobí, na kterou se chlupy zachytí. Stejnou funkci plní také velká natáčka se suchým zipem nebo speciální kuličky do pračky zachytávající vlasy a vlákna. Nejúčinnějším řešením jsou ale sušičky. Díky proudění vzduchu dochází k celkovému odstranění chlupů z oblečení.

Vysávejte, vysávejte, vysávejte

O ruční odstraňování chlupů z velkoplošného koberce se ani nesnažte. Vezměte na pomoc výkonný vysavač s rotační hlavicí, která vysávání chlupů výrazně usnadní. Vysávat byste měli alespoň obden, abyste docílili skvělého výsledku. Pokud vás ale bolí z vysávání záda nebo vás zkrátka tato činnost nebaví, zvažte pořízení robotického vysavače, který oddře práci za vás.

