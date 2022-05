Zdroj: Shutterstock

Komáři jsou skutečně otravní. Kromě toho, že nás jejich bzučení ruší při spánku a způsobují nám svědivé štípance, mohou také přenášet různé nemoci. Nejlepším řešením, které na komáry dokonale funguje, je vůbec je do bytu nepouštět a mít neustále zavřená okna. To je ovšem nereálné. Můžete však použít sítě do oken a dveří. Nesmí v nich být ale trhliny a musí přiléhat k rámům. Sítě ale spoustu lidí pořizovat nechce, aby to nezkazilo estetický dojem bytu. Co tedy na komáry funguje?

Odpuzovače nebo pasti na komáry

V obchodech lze sehnat mnoho výrobků proti komárům, jako jsou například elektronické a UV pasti, které stimulují teplotu lidského těla a lákají tak k sobě tento otravný hmyz. Setkáte se také se s ultrazvukovými odpuzovači hmyzu do zásuvky, které jsou neslyšitelné pro lidi a domácí mazlíčky. Účinné jsou také elektrické odpařovače, které jsou k dostání s tekutou nebo suchou náplní.

Některé vůně odpuzují komáry

Problémy s komáry pomohou vyřešit i rostliny, jako je například máta, bazalka, afrikány nebo citronová tráva. Vysaďte je do truhlíků v blízkosti oken nebo na záhonky, nacházející se co nejblíže k domu.

Skvělými pomocníky jsou také svíčky nebo esenciální oleje. Velmi účinný je zejména tea tree olej. Esenciální oleje můžete smíchat s vodou, nalít do rozprašovače a rozptýlit po místnosti. Skvěle ale poslouží i klasická aromalampa.

Droždí a cukr

Na komáry skvěle působí také droždí a cukr. Rozmíchejte 0,2 l teplé vody s pěti lžícemi cukru, nechte temperovat na pokojovou teplotu a nasypte do této sladké vody půl lžičky sušeného droždí. Poté (nejlépe) z tmavé pet lahve nožem odřízněte vrchní část, aby zbyla jen nádoba podobná skleničce. Stačí už jen naplnit vytvořenou past připraveným roztokem a pověsit na místo, kde se komáři vyskytují nejčastěji. Směs si připravte dvakrát do týdne čerstvou.

Rozmarýnový repelent

Hrst čerstvého rozmarýnu nastříhejte a zalijte litrem vroucí vody. Bylinky nechte přes noc louhovat. Poté přidejte lžíci octa, promíchejte a přeceďte. Nakonec roztok přelijte do lahvičky s rozprašovačem. Uchovávejte v ledničce.

Zdroj: ireceptar.cz, prima-receptar.cz