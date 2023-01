Zdroj: shutterstock.com

Letošní mimořádně teplá zima přinesla do našich zahrad nejen příjemné sluneční paprsky, ale také spoustu nepříjemných krtčích hromádek. Přemýšlíte, co s nimi a jak se můžete nevítaných návštěvníků zbavit? Pak jste na správném místě.

Chcete se zbavit krtků ve své zahradě? A to bez použití mnohdy zbytečné chemie? Pak nám můžete věřit, že je to možné. Jak na to?

Krtek jako malý likvidátor

Krtčí hromádky nejsou ničím, co by přidalo vaší zahradě na kráse, ba naopak. Když k tomu přidáte fakt, že mohou vaší zahradě uškodit, je třeba se jich zbavit. Pod zemí krtek při kopání svých tunelů zlikviduje vše, co se mu postaví do cesty. Může tak narazit na kořeny keřů, ale i stromů. Ty pak mohou začít chřadnout – a postupně uhynout.

Vyzkoušeli jste kočku?

Jistě jste už slyšeli o tom, že můžete proti krtkům zkusit bojovat za pomoci kočky. Otázkou však zůstává, nakolik šťastné řešení to bude. Když kočku vykastrujete, nebude chtít lovit. Když ji nevykastrujete, budete mít doma zanedlouho koťata. Kočka navíc nemusí chytit úplně všechny krtky.

Krtci nemají rádi rozruch – i proto můžete vyzkoušet radu starších zahrádkářů. A pořádně je vyrušit. Do krtčí díry zatlučte delší lať a na její konec připevněte větrník z plastové lahve. Ten by měl přenášet hluk z větrníku do půdy a krtky vyplašit. Tímto způsobem se jej můžete zbavit i bez chemie.

A co dál? Už jste zkoušeli tyhle možnosti?

Prvním způsobem je vysazení rostlin, které krtkovi nevoní. Zdá se to být jednoduché, avšak celkem účinné. Pravidelně vysazujte afrikány, česnek, pryšec křižmolistý a aksamitník. Kořeny těchto rostlinek jsou tak aromatické, že se krtek z vaší zahrádky raději přestěhuje.

Další věc, která krtkovi nevoní, je čerstvá citronová kůra, psí a kočičí srst, tvarůžky nebo zelené listy ořešáků.

Do krtčích chodbiček můžete vložit i kousek starého hadru či novin namočených v benzínu nebo naftalínu, ovšem v tomto případě je nutné zamezit přístupu ohně.

Speciálně vyrobené aromatické kuličky, které se vkládají do chodbiček, krtka také odpuzují.

Dlouho používanou metodou je vložení ořechů uvařených v mýdlovém louhu (z mazlavého nebo jádrového mýdla) do krtčích chodeb.

Další metodou je použití dýmovnice, kterou krtka vykouříme.

U menších ploch je pak možné krtka vyhnat průvanem (např. zpětný chod na vysavači).

K dostání jsou i speciální pasti, které se zakopou do země, tady se musí však dávat pozor, aby se nedostaly do styku s lidským pachem.

V neposlední řadě je možno zahubit krtka pomocí speciálního Liquid gelu, který se aplikuje do chodeb, kde se jím krtek umaže, následně ho olíže a během 10 dnů se otráví.

A poslední rada na závěr, vyčíhnete si, kdy krtek ryje, počkejte si na něj, chyťte ho do kbelíku a odneste ho hódně daleko.

Hromádky od krtků nejsou zbytečné

Když se krtčí hromádky na vaší zahradě přece jen objeví, můžete toho i využít. Půda, kterou krtek vyhrabal, bude čerstvá a dobře prokypřená. Naberte si ji do nádoby a nasypte ji na čerstvě zryté záhony. Můžete ji přidat také k vytrvalým rostlinám, jako jsou třeba růže.

