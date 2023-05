Zdroj: Shutterstock

Mravenci jsou v přírodě velmi užiteční jako odklízeči odpadu. Když ale proniknou do domácnosti, jde užitečnost stranou a chceme se jich rychle zbavit. Níže najdete praktické tipy a rady, jak na to.

Než začnete s likvidací mravenců, je nutné zjistit, kudy přesně se snaží dostat do naší domácnosti. Pokud zmapujete jejich cestičky a hubicí prostředky nainstalujete do správných míst, likvidace bude rychlá a účinná.

1. Aromatické bylinky

Do mravenčích stezek uložte aromatické bylinky, jako je například máta nebo řebříček. Velmi účinná je i cibule, skořice, kari nebo ocet či citrónová šťáva. Spolehlivým insekticidem jsou i kvasnice smíchané s medem nebo cukrem. Všechny tyto způsoby jsou prověřené, ale jejich aplikace se musí stále opakovat, protože tyto metody mravence nezabijí, pouze je nasměrují jinam. Až látky, které mravence odpuzují, vyčichnou, tak se mravenci vrátí zpět.

2. Čáry křídou

Další skvělý příklad, jak se zbavit mravenců bez chemie, je použití obyčejné bílé křídy. Nakreslete na zem čáry kolem míst, kudy pronikají do interiéru. Uhličitan vápenatý obsažený v křídě mravence spolehlivě odpuzuje. Rozdrcenou křídu můžete také rozsypat na zahrádce okolo rostlin, které chcete ochránit před mravenci a slimáky.

Uhličitan vápenatý Uhličitan vápenatý (CaCO 3 ) je sloučenina v přírodních materiálech jako vápno, mramor a křída. Nachází se ve skořápkách mořských organismů a je hlavní složkou vápence a mramoru. Má široké průmyslové využití v potravinářství, papírenském průmyslu a farmacii, kde se používá jako zdroj vápníku a antacidum. V zemědělství slouží k neutralizaci kyselosti půdy. (zdroj: ChatGPT)

3. Citron

Obyčejný citron je proti mravencům účinnější, než by se mohlo zdát. Důkladně pokapejte citronem všechny pukliny, kterými k vám mravenci lezou, a do rohu umístěte plátky citronové kůry. Je to ideální přírodní metoda hubení mravenců v kuchyni. Mravenci dostanou jasný vzkaz, že u vás doma nejsou vítáni.

4. Pepř

Další metoda, jak zlikvidovat mravence v kuchyni a ve spíži, je nasazení černého nebo kajenského pepře. Mravenci k vám přišli hledat cukr a setkají se s pepřem. Jeho vůně je dráždí. Pepřovou ochranu můžete aplikovat například na zadní část poliček ve spíži nebo přímo do mravenčí kolonie, pokud je příliš blízko vašeho domu.

5. Ocet

Mravenci nesnášejí pach octa. Připravte si roztok ze stejného poměru vody a octa. Pokud máte doma rozprašovač, použijte jej k rozprášení octa na mravenčí kolonii nebo k patě domu, kudy pronikají štěrbinami dovnitř.

