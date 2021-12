Zdroj: nechaevkon/Shutterstock.com

Drobné, světlé mušky octomilky sice neštípou ani nijak výrazně neškodí, ovšem jejich schopnost rychle se množit není v domácnosti právě žádoucí. Nikdo nechce, aby mu v kuchyni poletovalo neustále rostoucí hmyzí hejno. Přečtěte si proto osvědčené tipy, jak se s těmito nezvanými návštěvnicemi, lidově zvanými vinné nebo octové mušky, vypořádat.

Začněte u potravin

Vzhledem k tomu, že octomilky milují ovoce, zeleninu, sladké nápoje či zbytky jídla, do nichž kladou i svá vajíčka, je prvním krokem důsledný úklid. Nenechávejte na kuchyňské lince či stole zbytky jídel či ovoce, co lze, ukliďte do lednice, případně do uzavíratelných dóz, nedopité nápoje skliďte nebo zakryjte. Slabým místem může být i odpadkový koš nebo kuchyňský odpad – řešením je koš často vynášet a odpad často čistit, neboť i tam se mohou octomilky shromažďovat, hodovat na zbytcích a množit se.

Můžete zakoupit profesionální pasti

Pokud už u vás octomilky jsou, můžete na ně zakoupit pasti či lapače, které fungují jednoduše, účinně a většinou na přírodní bázi, takže se nemusíte bát kontaminace vaší kuchyně těžkou chemií. Lapače v sobě ukrývají roztok, který octomilky láká, ty vlétnou dovnitř, ale ven už se nedostanou. Po uplynutí doby použitelnosti garantované výrobcem pak můžete lapač vyhodit, případně vyměnit náplň a používat dál.

Stejně tak můžete využít spreje na hmyz, ale ty nesmí přijít do kontaktu s potravinami, jejich použití v kuchyni proto není nejvhodnější, navíc s nimi zasáhnete vždy jen viditelné mušky. Lapač je proto v tomto případě jistější i bezpečnější formou boje.

Octomilky se srocují na zbytcích potravin a ovoce, nejlépe hodně zralého Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com

Past či lapač si můžete sami vyrobit

Oblíbenou a účinnou formou domácí pasti je mistička či sklenice, do níž nalijete trochu octa, džusu nebo vína a překryjete potravinovou fólií. Fólii upevněte gumičkou a udělejte do ní drobné otvory, aby se octomilky lačné obsahu dostaly dovnitř, ven už ale netrefí. Jako návnadu můžete kromě tekutin použít i kousek hodně zralého ovoce, klidně může být i nahnilé, trochu sirupu, zavařeniny apod. Tyto pasti je vhodné použít na několika místech současně.

Pomůže koření, vysavač i masožravé rostliny

K tomu můžete přidat i účinný odpuzovač – trochu hřebíčku na misce. Vůně tohoto koření kupodivu octomilky odpuzuje. A pokud máte masožravou rostlinu, například tučnici, i ta vám může s nevítanými octomilkami pomoct. Na celé hejno najednou pak zafunguje vysavač – nalákejte mušky třeba na kousek hodně zralého ovoce, zapněte vysavač na plný výkon a hejno prostě vysajte.

Octomilky se někdy usídlí i v květináčích s pokojovými rostlinami, v takovém případě na ně nastražte žluté lepové šipky, které se prodávají v zahradnictvích.

Zdroje: hobby.blesk.cz, potápníček.cz