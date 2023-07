Octomilky, ani jejich vajíčka pro nás žádné zdravotní riziko nepředstavují - nekoušou ani nesají krev. Velmi rychle se ale množí, během několika dní dokáží zamořit celý byt. Délka života těchto mušek se pohybuje mezi 2 a 9 týdny, takže ve vašem bytě může žít i několik generací najednou a neustále mohou přibývat. A to přece nikdo nechce. Jak se jich tedy zbavit?

Octomilky láká jako zdroj obživy i prostředí pro nakladení vajíček především nejrůznější ovoce, zelenina, nápoje či zbytky jídla. Proto odstraňte z jejich dosahu vše, na čem by si mohly pochutnat nebo kde by se mohly rozmnožovat.

Potraviny uklízejte

Veškeré potraviny uklízejte do lednice a nápoje nenechávejte dlouho odkryté. Pokud některé druhy ovoce, jako jsou třeba banány, do lednice nepatří, snažte se je nenakupovat příliš do zásoby, případně je v rámci možností uchovávejte v sáčku či uzavřené krabičce.