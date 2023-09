Zdroj: Shutterstock

Octomilky mají dobrý čich a přitahuje je sladké a kyselé. Nevynesený koš nebo přezrálou broskev ležící na kuchyňské lince proto považují za pozvánku do vašeho bytu. Nevýhodou je, že se velmi rychle množí. Za pár hodin tak vaše kuchyň může čelit invazi. Do přezrálého ovoce okamžitě nakladou svá vajíčka (čímž ještě urychlují proces hnití), a váš byt tak dokážou obsadit během několika málo hodin. Jak se jich tedy zbavit?

Úklidem to začíná

Vzhledem k tomu, že octomilky láká jako zdroj obživy i prostředí pro nakladení vajíček především nejrůznější ovoce, zelenina, nápoje či zbytky jídla, odstraňte z jejich dosahu vše, na čem by si mohly pochutnat či kde by se mohly rozmnožovat. Veškeré potraviny poctivě uklízejte do lednice, nápoje nenechávejte dlouho odkryté. Pokud některé druhy ovoce, jako jsou například banány, do lednice nepatří, snažte se je nenakupovat příliš do zásoby, případně je v rámci možností uchovávejte v sáčku či uzavřené krabičce.

Každý den vynášejte a pravidelně vymývejte odpadkový koš. To samé se týká i odpadu v kuchyňském dřezu, který je nutné často čistit, protože i tam se octomilky schovávají a množí.

Nikdy také nenechávejte stát na stole nebo v kuchyni nedopité sklenice, ale ani prázdné plechovky a lahve. Použité sklenice vždy okamžitě vypláchněte, a až pak je dejte do dřezu nebo myčky.

Použijte vysavač

Vysavač vás sice octomilek nezbaví, jde ale o účinnou rychlou první pomoc, kterou v případě hmyzí kalamity oceníte. Položte na talíř kousek nahnilého ovoce, počkejte, až se octomilky začnou slétávat, a jakmile k hodokvasu usedne celé hejno, vyluxujte je přímo ve vzduchu. Octomilky létají pomalu a proti tahu vysavače nemají šanci.

Nastražte past

Pokud se vám mušek stále nedaří zbavit a pořád se objevují, je vhodné do kuchyně nalíčit reziduální pasti, které budou mušky průběžně likvidovat, hned jak se vylíhnou z vajíček nebo přilétnou zvenku. Nabízí se lapač octomilek nebo past na octomilky. Výhodou lapačů je bezobslužnost. Dodávají se včetně návnadového roztoku a vydrží mušky chytat minimálně jeden měsíc.

Domácí past na octomilky

Pokud chcete, můžete si domácí past na octomilky zkusit vyrobit i sami doma. Do misky položte přezrálé ovoce, například banán, nebo do ní nalijte trochu vína, a vše zakryjte průhlednou potravinovou fólií a do té opatrně udělejte několik dírek (třeba vidličkou). Octomilky se pak sice dostanou dovnitř, ven už ale ne.

