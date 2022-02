Zdroj: Shutterstock

Známe to pravděpodobně všichni. Nepříjemné pálení v krku, bolest na hrudi a nepříjemné pocity v břiše. To jsou nejčastější příznaky pálení žáhy. Co vám od těchto potíží pomůže? Které potraviny jíst a které vynechat? Níže pro vás máme odpovědi.

Co je pálení žáhy

Pálení žáhy se označuje odborným názvem pyróza. K pálení žáhy dochází v případě, kdy se kyselý obsah žaludku vrací do jícnu a podráždí sliznici. Pokud se pálení žáhy často opakuje, může dojít k poškození sliznice jícnu. Léčba není snadná. Měla by se upravit životospráva a zařadit léky. V případě, že tato léčba nepomáhá, na řadě je chirurgické řešení.

Jak poznat pálení žáhy

Jak už bylo zmíněné, mezi nejčastější příznaky pálení žáhy patří pálení nebo bolest v podbřišku, za hrudní kostí a v krku. Dále následuje hořkokyselý pocit v ústech, ztížené polykání, říhání, nadměrné zvracení a pocit na zvracení.

Co způsobuje pálení žáhy

Nejste si jistí, co vám způsobuje pálení žáhy? Jsou to především smažená a mastná jídla, kofeinové nápoje, alkohol, čokoláda, citrusové plody, přesycené nápoje, kouření nebo pálivá jídla. Rizikovými jsou především obézní lidé.

Co jíst při pálení žáhy

Často se říká, že mléko pomáhá na pálení žáhy, ale opak je pravdou. Ze začátku přinese úlevu, poté ale vyvolá ještě větší reakci. Existuje ale řada jiných potravin, které uleví od nepříjemného pálení. Patří mezi ně například česnek, čerstvý zázvor, celer, jedlá soda, fenykl, heřmánek, mandle, šťáva z brambor, med, hořčice nebo kokosová voda. Ulevit mohou také bylinky. Pomáhá pampeliška, pelyněk, šalvěj, maliník, máta, kurkuma, aloe vera či bazalka.

Jak předcházet pálení žáhy

Jezte v klidu a každé sousto pečlivě rozkousejte. Do svého jídelníčku zařaďte více zeleniny a celozrnného pečiva. Při jídle seďte vzpřímeně a nepouštějte se hned po něm do cvičení. 2 až 3 hodiny před spaním už nic nejezte.

Jak na pálení žáhy v těhotenství

Pálení žáhy v těhotenství je zcela normální a po porodu přirozeně odezní. Je to způsobeno růstem bříška, které tlačí na oblast žaludku a jícnu. V těhotenství je tedy vhodné vyhnout se chemickým lékům a aplikovat přírodní léčbu, která vašemu miminku neublíží. Při akutním pálení žáhy se doporučuje sníst lžičku vlákniny psyllium nebo hrst mandlí. Vhodný je také fenyklový nebo anýzový čaj a zařadit do jídelníčku hořčík a probiotika.

Zdroj: Klubzdravi.cz, Mojezdravi.cz