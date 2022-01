Zdroj: Shutterstock

Na podzim a v zimě trápí mnoho domácností rosení skel, díky kterému se tvoří plísně. Viníkem rosení může být nesprávná instalace oken. Pokud se u vás tedy tento problém vyskytuje často, je třeba změřit vlhkost v místnosti a ujistit se, že jí není příliš. To by totiž znamenalo, že okna jsou špatně zasazená, což vlhkost v domácnosti zvyšuje. V takovém případě se obraťte na firmu, která vám okna instalovala, a poptejte se po vlhkoměru. Po měření se s firmou poraďte, zda jsou naměřené hodnoty v normě a pokud ne, co s tím dělat. Vlhost by ale neměla přesáhnout 60 %.

Pokud se vám doma ve zvýšené míře rosí okna, pak kondenzát vždy otřete do sucha Autor: Shutterstock

Eliminovat vlhkost můžete sušičkou na prádlo nebo kvalitní digestoří, protože ze sušení prádla a vaření vzniká nejvíce vlhkosti v domácnosti. Skvělým pomocníkem proti přílišné vlhkosti je také odvlhčovač vzduchu nebo kvalitní čistička vzduchu.

S nadměrnou vlhkostí nám může pomoci odvlhčovač Autor: Shutterstock

Plíseň se rozšiřuje velmi nenápadně a pokud ji včas nezastavíte, může zničit nátěr a snížit životnost těsnění. Viníkem tvorby plísní může být i nová instalace oken. Pokud vyměníte stará okna, která profukovala, za nová, která dokonale těsní, pravděpodobně se vám tam plíseň objeví.

Za nejčastější příčinu se ale uvádí nesprávné větrání. V mnoha domácnostech se na větrání zapomíná nebo se vyvětrá pouze jednou za den. Ideální je větrat několikrát denně v krátkých intervalech. Můžete využít i funkce plastových oken, které přepnete na mikroventilaci.

Nejúčinnějším řešením je správné větrání Autor: Shutterstock

Pokud zjistíte, že doma plíseň máte už nastěhovanou, jednejte co nejrychleji. Nejen, že ničí vše, co jí přijde pod ruku, ale je také zdraví škodlivá, a to nejen pro alergiky. Jak se tedy plísně účinně zbavit?

Nikdy ji neškrábejte zasucha houbičkou nebo kartáčem. Nepomohli byste si, jen byste okno poničili. Vzniklou plíseň je třeba zlikvidovat do hloubky. Nejvhodnější metodou je zakoupení chlornanu sodného (nejčastěji se jedná o Savo proti plísním), který seženete v každé drogerii. Chlornan sodný zlikviduje plísně okamžitě. Nastříkejte ho na postižená místa a nechte působit dle návodu a setřete. Poté doma řádně vyvětrejte. Pokud preferujete méně chemickou cestu, doporučujeme použít hadr namočený v octové vodě.

