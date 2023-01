Zdroj: Pexels

Prach na listech pokojových rostlin nepůsobí příliš esteticky, ale i pro samotnou květinu může mít vážnější následky. Je proto důležité věnovat rostlinám náležitou péči a prach z listů pravidelně odstraňovat.

Proč rostlinám prach škodí?

Vrstva prachu blokuje sluneční záření, které dopadá na listy, a kvůli tomu dochází k postupnému utlumení fotosyntézy. Rostlina tak nedostává potřebné živiny a nemůže růst. Prach navíc může ucpávat průduchy, které jsou nezbytné pro respiraci a rostlina tak může dýchat pouze v omezené míře. Pokud navíc v místnosti, kde jsou rostliny, kouříte, pravidelné čištění rostlin je o to více důležité.

Podívejte se, jak to vypadá před a po čištění květin:

Dalším rizikem jsou pak spory plísní a hub, které se v prachu přirozeně vyskytují. Čím déle se tyto částice na listu nacházejí, tím větší je šance, že dojde k rozvoji choroby. I někteří škůdci, včetně malých svilušek, se rádi vyskytují na prašných listech rostlin.

Dopřejte rostlinám sprchu

Sprchování je ten nejlepší a také nejjednodušší způsob, jak vyčistit listy rostlin od prachu. Někteří pěstitelé častěji utírají listy nebo je rosí rozprašovačem. Prach má ale tendenci se usazovat také na spodní straně listu, stoncích či kmíncích, a tato místa nejsou příliš snadná k čištění. Sprcha ale důkladně zbaví prach z celé rostliny a listy budou svěží a krásně lesklé. Sprchování rostlin navíc zajistí dobré propláchnutí zeminy a smyje hnojiva, která se v půdě hromadí.

Jak správně rostliny sprchovat?

Rostliny přemístěte do vany nebo do sprchového koutu a zapněte sprchu. Voda by neměla být úplně ledová ani horká. Ideální je vlažná. Rostliny nesprchujte silným proudem, ale spíše jemným, který působí jako „silnější rozprašovač”.

Poté stačí nechat rostliny dobře oschnout, než je vrátíte na svá běžná místa. Mějte na paměti, že některé rostliny (například africké fialky, begonia maculata, některé kaktusy a sukulenty) nemají rády mokré listy. Takže než rostlinám dopřejete sprchu, informujte se předem, jestli je pro ně sprcha vhodná. V neposlední řadě se ujistěte, že vaše květináče mají odtokové otvory. Chcete rostliny zalít, ne je utopit.

Ačkoli žádná pevná hranice není, listy byste měli prohlížet alespoň jednou za 14 dní. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda vaše rostlina vyžaduje péči, je otřít listy rukou. Pokud pozorujete větší množství prachu, je nezbytné ho neprodleně odstranit.

Zdroj: pokojovky.co, hobby.instory.cz