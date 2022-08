Zdroj: Shutterstock

Na bílé barvě se bohužel podepisuje vše, s čím přijde do kontaktu, včetně potu. Nevzhledné žluté skvrny nám pak nedovolují nosit oblíbené tričko dál. Existuje ale pár triků, díky kterým se skvrn zbavíte. Které to jsou?

1. Prášek do pečiva

Prášek do pečiva je nenahraditelný pomocník nejen při pečení a úklidu domácnosti, skvěle zabírá i na starší zažloutlé skvrny. Čím dříve však s čištěním fleků od potu začnete, tím lépe. Jak na to? Jeden až dva prášky do pečiva nasypejte do 5l kbelíku s teplou vodou o teplotě 50 °C. Směs dobře promíchejte, aby se prášek ve vodě rozpustil. Znečištěný oděv vložte do kbelíku a nechte působit zhruba 40 minut. Nakonec vyperte v pračce nebo v ruce teplou vodou.

2. Kyselina citronová

Pro čištění skvrn od potu tímto způsobem můžete použít kyselinu citronovou i citronovou šťávu. V 1 litru horké vody rozpusťte 10 g kyseliny citronové a pečlivě promíchejte. Do roztoku namočte oblečení a nechte působit ideálně přes noc. Nakonec oblečení vyperte v pračce. Tento způsob je šetrný i k pleteným oděvům.

3. Ocet

Stejným způsobem jako kyselina citronová působí také ocet. Do nádoby připravte octový roztok z 1 litru teplé vody a 3 polévkových lžic octa. Vše dobře promíchejte a do roztoku vložte kus oblečení. Nechte působit přes noc a nakonec opět vyperte v pračce.

4. Jedlá soda a peroxid vodíku

Vysoce účinný je při odstraňování skvrn od potu a deodorantu také postup s použitím jedlé sody a peroxidu vodíku (doporučujeme 3% peroxid vodíku). Do misky nasypejte 10–20 g jedlé sody, přidejte stejné množství peroxidu a vše promíchejte. Vzniklou směs naneste pomocí lžičky na skvrnu a látku s ní dobře promněte v ruce, dokud skvrna nezmizí. Po odstranění kus oblečení důkladně vyperte v pračce nebo v ruce.

