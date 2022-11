Zdroj: shutterstock.com

S invazí slunéček na zahradě či v domácnosti bojuje spousta českých domácností. Většinou jsou na vině slunéčka východní. Slunéčko východní (Harmonia axyridis) je známé také jako slunéčko asijské. V naší republice bylo původně vysazováno kvůli bojům se mšicemi. Teď už je ale jisté, že hubí i jiný hmyz – včetně toho užitečného.

Bez chorob, přesto „otravují“ život

Při tom vypouští žlutavou ochrannou tekutinu, která navíc zapáchá – ta může dráždit sliznice domácích zvířat. Slunéčka neštípají (ačkoliv na tom se všichni neshodnou), nepřenášejí choroby. Ve větším množství však začnou překážet. Zejména lidem bez zahrady, kterým se snaží dostat do bytu.

Slunéčko Autor: shutterstock.com

Přemýšlíte, jak se jich zbavit? Doporučuje se jejich mechanické odstraňování – zametáním či odnesením na místo, kde nebudou překážet (třeba ve skleníku). Jejich vysávání vysavačem se nedoporučuje.

Kdy se k vám dostanou?

Slunéčko východní hledá místo k přezimování v období babího léta. Právě v tuto chvíli jsou všude a snaží se dostat lidem do domů. Jsou jich plné balkony, dovnitř se dostanou okny při větrání.

Jak se jich můžete zbavit?

Pokud vám slunéčka nalétla do bytu, jistě se jich budete chtít zbavit. Slunéčka se do bytu dostanou škvírou oken, chvíli aktivně lezou po světlých stěnách. A nakonec se schovají do kouta. Poté, co vyčerpají své zimní tukové zásoby (kolem Vánoc), začnou vylézat a hledat něco k jídlu.

A právě v této chvíli se vám začnou procházet po domě. Slunéčka všech druhů je proto třeba odstranit. Můžete je nabrat na noviny, smést smetáčkem. V chladu je můžete vysypat ven. Pokud slunéčka vyhodíte ještě za teplého počasí, zase se vrátí. Proto je musíte odvézt pěkně daleko.

Zdroj: ireceptar.cz