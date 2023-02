Zdroj: shutterstock.com

Pokud to myslíte s šetřením na povinných i nepovinných výdajích vážně, neobejde se to bez plánování. Vytvoření „strategického plánu“ není nic složitého. Bude vám k tomu stačit tužka s papírem. Pokud si to chcete ulehčit, tak můžete přidat i počítač s kalkulačkou.

Co musíte platit opravdu a nijak s tím nehnete?

Nejprve si sepište výdaje vaší domácnosti. A mezi nimi označte ty, které jsou opravdu povinné. Patří sem výdaje, jejichž neplacení by s sebou přinášelo pokuty, sankce či návštěvu exekutora. Když si tyto výdaje sepíšete, můžete se zamyslet nad tím, zda by se některé z ostatních výdajů nedaly snížit.

Jak šetřit peníze? Autor: shutterstock.com

Povinné výdaje, které je nutné platit:

Daně – většiny lidí se týká placení daně z příjmů, ale také povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Zjistěte si informace o daňových slevách a odpočtech. Pokud jste vlastníkem nemovitosti, měla by vás zajímat i daň z nemovitosti.

Výživné – pokud nebudete platit výživné déle než 4 měsíce, stáváte se pachatelem trestného činu.

Pokuty – od policie, dopravních podniků, poskytovatelů služeb.

Splátky – spotřebitelských půjček, půjček z kreditní karty, leasing apod.

Platby vyplývající ze smluv – nájemné, zálohy za energie, vodné a stočné, odvoz komunálního odpadu, účty za telefon či internet.

Platby školkovného, stravného.

Další platby, u nichž jste zavázáni, ale kde většinou nehrozí finanční postih – platby členských poplatků.

Jak vidíte, věcí, za které musíte opravdu platit, je hodně. Jejich neplacení občas znamená jen to, že vás vyhodí z daného sportovního klubu, jinde vám hrozí bolestivé sankce. Tím vám nechceme říct, abyste přestali platit a nechali řešení problémů na osudu. Místo toho zvažte, kde můžete ušetřit. Nestačí vám platit si jeden sportovní klub místo dvou? Opravdu potřebujete drahou pojistku, kde jste pojištěni proti všem pohromám světa, i když pracujete v kanceláři u počítače?

Důkladná příprava je předpokladem úspěchu

Povinnosti nemá rád nikdo. Na povinných výdajích se však dá najít minimálně jedno pozitivní – každý měsíc jsou předvídatelné, pokud vynecháme zdražování energií. I proto bychom vám doporučili, abyste si sestavili roční plán, kde si sepíšete všechny povinné roční výdaje i s odhadem, kolik vás to bude stát.

Když budete vědět, že vás v březnu bude čekat velká oprava automobilu, zjistíte, že hory v lednu nebudou nejlepší nápad. Díky tomu, že zjistíte, kolik peněz budete potřebovat, získáte lepší přehled nad tím, kolik vám zbude na další výdaje. A také se vám budou snáze hledat cesty, jak a kde ušetřit.

Dejte si pozor na své půjčky

Půjčky spadají mezi povinné výdaje. Pokud žádnou nemáte, ale plánujete ji, zkuste si její splátky nanečisto zapsat do svého rozpisu. Budete zvládat splácet? Nebude lepší si na danou věc, kterou si za ni budete chtít koupit, našetřit?

Díky tomu si rozmyslíte, zda půjčku opravdu potřebujete. Pokud máte půjček víc a nevíte, jak je splácet, můžete zkusit požádat o konsolidaci. To je sloučení více půjček do jedné.

Zdroj: penize.cz, mesec.cz