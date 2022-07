Zdroj: Shutterstock

Než vám představíme všechny přístroje na kávu, dáme vám pár obecných rad. Z nekvalitně zpracované suroviny totiž neuděláte nic dobrého, i kdybyste měli ten nejdražší přístroj na trhu. Doporučujeme si pro kávu chodit do pražírny nebo kavárny, než ji kupovat v supermarketech, kde jeho kvalita nikdy nebude taková, jak má být. Malé pražírny totiž mají navázaný kontakt přímo s farmářem. Jezdí za ním do Afriky nebo do Jižní Ameriky a kávu si pečlivě vybírají. Kávová zrna si potom nechají posílat a praží je až doma na místě.

Kávu vždy melte až doma, protože v momentě, kdy se káva umele, začne ztrácet svoje vlastnosti a aroma. Na přípravu kávy používejte horkou vodu o teplotě kolem 90 stupňů Celsia. A jak tedy kávu připravit?

1. Aeropress

Moderní způsob přípravy kávy, který vznikl teprve před pár lety je v aeropresu. Je to jednoduché zařízení, které funguje jako píst a můžete si ho vzít sebou i na cesty. K samotnému Aeropressu potřebujeme ještě papírové filtry a 200 dcl nejlépe filtrované vody o teplotě 90 až 93 °C. Dále 16 -17 gramů namleté kávy.

Píst vytáhněte z komory. Na ní nasaďte uzávěr s propláchnutým papírovým filtrem, postavte na šálek, vsypte odměrku kávy, zalijte vodou, promíchejte a nechte louhovat jednu minutu. Nasaďte píst s gumovým těsněním a opatrným tlakem vytlačte nápoj do šálku.

Aeropress

2. Moka konvička

Mletá káva se vkládá do filtru ve střední části moka konvičky. Filtr se vždy plní až po okraj a káva se jen zarovná do hladka. Vodu nalijte do spodní části konvičky až k ventilu a dobře ji sešroubujte a utáhněte. Postavte konvičku na sporák a na mírném ohni přiveďte k varu. Po několika minutách vaření uslyšíte syčení páry, která ze spodní části prochází přes filtr a kávu do horní části konvičky. Po přebublání páry ztlumte plamen a dále nevařte, aby se káva nespálila. Ve spodní nádobě by vždy mělo zůstat alespoň malé množství vody.

3. French press

Příprava kávy pomocí frenchpressu je jednoduchá a výsledek více než uspokojivý. Nepotřebujete žádné papírové filtry, mytí a údržba frenchpressu je snadná. Připravte si hrubě namletou kávu (na litr nápoje budete potřebovat asi 70 gramů), frenchpress a horkou vodu. Konvičku nejprve propláchněte vroucí vodou, abyste ji zahřáli na provozní teplotu. Kávu zalijte vodou, lehce zamíchejte a po čtyřech minutách stlačte filtr dolů a máte hotovo.

French press

4. Chemex

V zásadě jde o upravenou Erlenmayerovu nádobu z borosilikátového skla, která má tvar přesýpacích hodin a bývá doplněna bambusovým kroužkem přiléhajícím k zúženému hrdlu. Díky své designové dokonalosti si Chemex získal oblibu po celém světě.

K samotné speciální konvici potřebujete ještě skládané papírové filtry. Na přípravu 500 ml kávy použijte cca 50 g kávy. Přelévejte pomalu krouživým pohybem vodou. Samotná filtrace trvá přibližně 3,5 minuty.

Chemex

5. Vietnamský „phin“ filtr

Vietnamský překapávač je jednoduchý a levný přístroj na přípravu kávy, která se většinou připravuje jako extrémně silná, sladká a ledová.

Do skleničky si připravte bohatou, asi centimetrovou vrstvu kondenzovaného mléka a led. Na skleničku postavte kávovar, který přibližně do jedné poloviny naplňte kávou, středně silně přimáčkněte pěchovací pokličkou a dolijte horkou vodou. Přiklopte vrchní pokličkou a přibližně 2-4 minuty počkejte, než káva proteče.

