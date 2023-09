Zdroj: shutterstock

Někteří říkají, že srdce je motor života. A aby motor fungoval, jak má, je potřeba ho udržovat a občas doplnit novým olejem. Takže dámy a pánové, dnes společně nastartujme naše srdeční motory a pojďme se podívat, jaké triky a tipy nám mohou pomoci udržet je v co nejlepším stavu.

Správná výživa – palivo pro vaše srdce

Stěžejním prvkem zdravého srdce je správná výživa. Vím, možná to zní jako fráze z nějakého zastaralého lékařského průvodce, ale je to skutečně tak. Oříšky, ryby bohaté na omega-3 mastné kyseliny a spousta ovoce a zeleniny by měly být vašimi každodenními společníky. A samozřejmě nemůžeme zapomenout na vodu. Jako u každého motoru, i v našem těle je potřeba správné chlazení.

Pohyb, pohyb a ještě jednou pohyb

Zní to možná až příliš jednoduše, ale pravidelný pohyb je pro vaše srdce klíčový. Půl hodiny aerobního cvičení denně může udělat zázraky. A nemusíte hned běhat maratony! Stačí rychlá procházka, jízda na kole nebo třeba plavání. Hlavní je, aby se vaše srdce aspoň trochu rozbušilo, vy se trošku zapotili a užili si to. Kdo říká, že cvičení nemůže být zábavné? Zkuste třeba indiánský běh - běžíte svým tempem, a když už nemůžete, přejdete do chůze. Jdete tak dlouho, dokud vám je to příjemné, a pak se zase rozběhnete. Žádný tlak, žádné výkony, jen poslouchání svého těla a respekt.

Stres je váš nepřítel, relaxace váš nejlepší kamarád

Ve světě plném nekonečných deadlinů a neustálého shonu je stres tím posledním, co by vaše srdce chtělo zažít. Stres totiž zvyšuje krevní tlak a může v dlouhodobém horizontu přispět k různým srdečním chorobám. Takže, jak se říká: "Kdo si hraje, nezlobí". Vezměte si čas na odpočinek, ať už je to meditace, čtení dobré knihy, nebo sledování oblíbeného seriálu. Vaše srdce vám bude vděčné.

Prevence je základ zdraví – co byste měli vědět

Věděli jste, že srdeční onemocnění je hlavní příčinou úmrtí pro obě pohlaví ve Spojených státech? Takže pro shrnutí - máte několik možností, jak předejít srdečním problémům: Jíst zdravě, zvýšit fyzickou aktivitu, udržovat zdravou váhu, přestat kouřit a vyhnout se pasivnímu kouření, kontrolovat hladinu cholesterolu a krevní tlak, pít alkohol pouze s mírou, naučit se zvládat stres.

Důležité jsou i pravidelné kontroly u lékaře. A to platí dvojnásob, pokud máte vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, diabetes, kouříte, máte nadváhu, nedostatek pohybu nebo nezdravou stravu. Taktéž věk a rodinná historie jsou faktory, které hrají roli. Například, pokud jste žena starší 55 let nebo muž starší 45 let, nebo máte v rodině případy srdečních onemocnění, vaše riziko je vyšší a neměli byste preventivní návštěvu lékaře odkládat.

A tak s těmito tipy v rukávu můžete vašemu srdci a krevnímu oběhu dopřát tu nejlepší péči. Pamatujte, zdravé srdce je šťastné srdce!

Zdroj: healthy-heart.org, health.gov