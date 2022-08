Zdroj: Shutterstock

Problematika fotovoltaických elektráren je dost složitá. To, co zde napíšeme není tak úplně komplexní, ale spíš hrubý nástin toho, co je možné a legální. Každý bod má několik vlastních odrážek, které jsou už nutné prodebatovat s odborníky na instalace. Ve všem figurují možnosti instalace akumulátorů nebo akumulace energie do vody apod. Snad se během několika měsíců dočkáme i zásadního rozvratu tohoto výčtu novým zákonem, který by zavedl možnost mikrogridů, tedy sousedské výroby, kdy je možné vyrábět a distribuovat elektřinu mezi sousedy apod.

FVE do 10 kWp

připojená k síti

povolené přetoky

smlouva s českým distributorem



Tato varianta je v ČR velmi rozšířená. Provozovatelé výroben elektřiny do výkonu 10 kWp totiž nemusí žádat na provoz svého zařízení o licenci od Energetického regulačního úřadu (zákon č. 458/2000 Sb., § 3 odst. 3). Je možné, že v dohledné době přijde novelizace, kdy se tato hladina zvedne na 20 kWp, ale nepředbíhejme historii.

Připojení k rozvodné síti zaručuje, že v době nedostatku slunečního svitu dodává elektrickou energii distributor, takže bez energie dům nikdy nezůstane. Zároveň je provozovatelem distribuční sítě povolen přetok energie z FVE. V tomto případě tedy místní transformátor dokáže zvládnout zatížení a povolení bylo uděleno. Tarifní smlouva s distributorem tak obsahuje položku nákupu elektřiny (včetně distribučních poplatků), tak i jejího prodeje. Je zde možnost ukládání energie do takzvané virtuální baterie, tedy posílání přetoků do sítě v době přebytku a její využití zdarma v době nedostatku. Příklad: v létě vyrobím 1 kWh elektrické energie, kterou pošlu do sítě. V zimě si ji opět vezmu a zaplatím za ni (pouze) distribuční poplatky.



+ Systémově asi nejjednodušší verze. Dům nikdy nezůstane bez energie.

- Distribuční poplatky za energii, nízké výkupní ceny energie.

FVE do 10 kWp

připojená k síti

nepovolené přetoky

smlouva s českým distributorem



Jsme u stejné solární elektrárny, ale z technických důvodů v síti není možné posílat přebytky do sítě. V téhle chvíli hovoříme o takzvaném mikrozdroji a vše, co FVE vyrobí, je nutné v domě spotřebovat. Do sítě mohou jít pouze velmi malé technické přetoky. Po jejich překročení distributor výrobce penalizuje.

Tato varianta potřebuje výrazně optimalizovanou elektrickou síť v domě a také změnu chování majitelů FVE. To znamená organizovat spotřebu elektrické energie do doby slunečního svitu (tedy prát ne večer, ale přes poledne apod.), snažit se co nejvíce akumulovat do vody, akumulátorů nebo elektromobilu a optimalizovat spotřebu.



+ Logicky nejsprávnější systém.

- Složitější na přípravu a funkci FVE, stále tu je smlouva s distributorem.

FVE do 10 kWp

připojená k síti

povolené přetoky

spotový nákup a prodej elektřiny



Tato verze může být zajímavá pro ty, kteří si rádi hrají na burzách. Není to ovšem jednoduché. V době přebytku může být cena elektřiny na burze dokonce záporná, takže výdělek je mizivý, naopak nákup v době nedostatku přes spotovou burzu mívá velké extémální hodnoty. Celý systém této verze je tak vhodný tam, kde jsou velké akumulátory, jejichž přebytky se mohou v dobách nedostatku prodávat. Jde ale o verzi v úrovni burzovní spekulace a výsledek není zaručen.



+ Možný vysoký zisk za prodej energie, nezávislost na náladě distributora.

- Možný prodělek, vyšší náklady, nutná znalost burzovního prodeje.

FVE nad 10 kWp

připojená k síti

povolené přetoky

smlouva s českým distributorem



Vše nad 10 kWp potřebuje licenci Energetického regulačního úřadu. To je povolení úřadu k podnikání v energetice. S ním člověk získá na svou FVE IČO a s tím jsou spojeny všechny povinnosti podnikatele, konkrétně povinnost podávat daňová přiznání a přehledy správcům sociálního a zdravotního pojištění a též povinnost svoji činnost danit (do 10 kWp je prodej elektřiny osvobozen od daní) a z dosažených příjmů platit příslušné pojistné. Ovšem vzniká právo elektrárnu odpisovat a proti příjmům vynakládat přiměřené výdaje. Plátci DPH mají možnosti si odečíst DPH při pořízení fotovoltaické elektrárny.



+ Možnost vyšší výroby a vyšší zisky z prodeje elektřiny.

- Spousta papírování, nutnost vést účetnictví, platit daně, pojistné…

FVE libovolného výkonu

nepřipojená k síti

bez přetoků

bez smlouvy s distributorem



Takzvaný ostrovní (nebo také soběstačný) dům je zcela nezávislý na energetické soustavě. Jeho FVE a rozvodná síť jsou vlastně páteří celého domu a vše je jim podřízeno. Zde je nutnost přesně optimalizovat spotřebu, zajistit možnost nouzové výroby elektřiny a tepla v době nedostatku. Jsou zde nejvyšší náklady na pořízení FVE, nejobjemnější akumulační technologie a několikanásobné zálohování.



+ Problémům s cenami energií je možné se jen smát.

- Nejvyšší náklady, nutnost výrazně optimalizovat spotřebu i vlastní chování.