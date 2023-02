Zdroj: www.kettler.cz

Domácí fitness si sice nemůže dopřát každý, ale je-li doma využitelná místnost, nebo aspoň kout, dá se zařídit tak, aby se trávení volného času domácím pohybem stalo aktivitou, na kterou se člověk těší. Cestu k zdravému tělu a dobré kondici už nepřekazí nečekané pracovní povinnosti ani narychlo zrušené hlídání dětí. Navíc se ušetří za poplatky ve sportovním centru.

Lavička Technogym včetně sady na funkční trénink umožní nespočetné varianty tréninku celého těla Autor: www.technogymstore.cz

Na velikosti nesejde

K zařízení pohodlného a příjemného místa ke cvičení není potřeba příliš velká místnost. Obvyklým prostorem, který přichází v potaz, je suterén. Menší nevyužívaná místnost vedle garáže ale nemusí být jedinou možností. Za vděk se dá vzít i pokojem pro hosty či pracovnou, neobvyklé nejsou ani půdní prostory, jejichž benefitem může být krásný výhled do okolí. Výrobci sportovního náčiní dokážou ve fitness proměnit téměř každý kout. Pokud je ale možné si vybírat, je ideální blízkost koupelny nebo místa, kde lze zabudovat sprchu.

Ergometr E3 nabízí efektivní a rozmanitý trénink zaměřený na hubnutí či zvyšování kondice s využitím chytrého telefonu Autor: www.kettler.cz

Styl podle interiéru

Existuje mnoho způsobů, jak cvičit, od volných závaží po eliptické stroje. Je tedy důležité zvážit, jaké vybavení se skutečně bude používat. A pokud má být posilovna stejně atraktivní jako funkční, nezbývá než sáhnout po dobře vypadajícím, leč velmi kvalitním, promyšleném a účinném vybavení kompaktních rozměrů, které se v podstatě může stát i součástí sportovně a dynamicky vyhlížejícího interiéru. Výrobci totiž dávno pochopili, že vypracovaný nemusí být jen lidský zevnějšek, ale i prostor, kde se na něm pracuje.

Interaktivní fitness systémy dokážou být stejně nenápadné jako nástěnné zrcadlo nebo rám obrazu. Moderní stacionární kola a běžecké pásy neudělají ostudu žádnému interiéru a veslařské trenažéry mají ambice stát se dominantou mnohých ložnic a pokojů. Stejně pohledné mohou být i činky prestižních značek. Ano, je třeba si připlatit, ale na druhou stranu není od věci si přiznat, kolik peněz už skončilo v nevyužitém členství ve sportovních klubech anebo v propadlých zálohách na fitness tréninky.

Značka Peloton nabízí kromě fitnessových produktů i aplikaci, díky níž je možné procvičit celé tělo a vybrat k tomu celou škálu aktivit Autor: www.onepeloton.de

Plán cvičení a prostoru

Navrhování domácí posilovny znamená víc než jen naskládat vybavení do nepoužívané místnosti – vyžaduje vytvoření logické a praktické dispozice. Nejprve je třeba v klidu promyslet, jaké zařízení se opravdu bude využívat a kolik místa na něj a okolo něj bude potřeba nechat. U běžeckého pásu se musí počítat s dostatečným prostorem vzadu, aby na něj šlo bez problémů nastoupit i bezpečně sestoupit. Ale lépe se bude trénovat, bude-li stroj natočen do místnosti, případně k oknu – koukat do zdi by nebavilo nikoho déle než pět minut. Naopak cyklistický či veslařský trenažér bude potřebovat více místa po stranách, aby se cvičící necítil stísněně a nebál se, že se při tréninku někde bouchne. Vzít v úvahu se musí také to, že cvičicí stroje mají být postaveny v logické návaznosti a ideálně by mezi nimi měl být prostor k protažení, oddechu či k cvičení na zemi, ať už půjde o pilates, nebo oblíbenou jógu.

Stroje, které je nutné zapojit do zásuvky, se vyplatí postavit do její blízkosti tak, aby se po podlaze neplazila změť kabelů, o něž by se snadno zakoplo, nemluvě o tom, že je to řešení neestetické.

Pokud vás téma domácího cvičená zajímá, druhou část článku a více tipů na stroje a náčiní najdete v březnovém čísle časopisu Dům a Zahrada, které vychází 16. února.