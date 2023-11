Zdroj: Shutterstock

S nedostatkem úložných prostorů se potýkají zejména malé kuchyně. Proto je důležité si uspořádání věcí dobře rozmyslet, vše zorganizovat a dodržovat v nich vždy pořádek. I v malé kuchyni se dá vykouzlit spoustu místa pro zásoby, nádobí či potřeby k vaření. Stačí se jen řídit několika pravidly.

Se vším nepotřebným pryč

Než začnete pořizovat nové úložné prostory, proveďte kompletní „inventuru“ všeho, co v kuchyni máte. Vyndejte veškeré věci ven a stávající úložné prostory vytřete. Připravte si velký pytel či krabici na vyhazování a konejte.

Zbavte se všeho, co nepoužíváte. Neschovávejte věci pro případ, že by se „mohly hodit“. Pokud jste je nepoužili doteď, pravděpodobně je nepoužijete ani v budoucnu. Ani rozbité věci nemají v kuchyni své místo. Stejně tak nádobí, které máte víckrát a neupotřebíte ho, vyřaďte. Může se to týkat například velkého množství hrnečků, které jste za svůj život dostali jako dárek.

Přichází na řadu ukládání

Podařilo se vám zbavit mnoha věcí? Dobrá práce! A teď najít správná místa pro to, co jste si ponechali. Zvláště u malých kuchyní mnoho lidí dělá tu chybu, že obsadí „podlahu“ přihrádek, a přitom jim zůstane mnoho prázdného prostoru nad těmito věcmi.

Méně často používané věci můžete uložit do průhledných boxů a poskládat je na sebe. Díky tomu, že jsou boxy průhledné, vždy snadno najdete, co potřebujete, a zároveň efektivně využijete místo.

Pořiďte si praktické police

Nebojte se na volné stěny umístit nejrůznější poličky, na které umístíte věci, které každý den potřebujete. Mohou to být kořenky, dochucovadla, bylinky či oblíbené hrnečky. Skvělou volbou je umístit pod polici lištu s háčky, na které můžete zavěsit nádobí, hrnce a další kuchyňské nářadí, které budete mít neustále při ruce, a navíc nezaberou úložný prostor.

Využijte prázdné rohy

Rohy ve starších kuchyňských sestavách často zely prázdnotou. Pokud tedy disponujete kuchyní ve tvaru L, nebo U, je potřeba zaplnit a využít i rohy, které bývají hůře přístupné. Většina výrobců na tyto rohy pamatuje a nabízejí řešení jejich vnitřních prostor. Stačí do nich nainstalovat otočné koše a karusely, které mohou být i výsuvné. Jednoduše tak umístíte kuchyňské potřeby až dozadu.

Zdroj: ceskestavby.cz, homeincube.cz