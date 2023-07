Zdroj: Shutterstock

Čatní neboli chutney je pikantní sladkokyselá omáčka původem z Indie. Do Evropy ji přivezli britští cestovatelé už v 17. století a ve Velké Británii se stala doslova hitem. Ve zdejších obchodech najdete nesmírně pestrý sortiment rozličných druhů čatní, stejně tak existují stovky nejrůznějších receptů pro jejich domácí výrobu. U nás se čatní začalo prosazovat až v posledních letech a společně se vzrůstající oblibou grilování. Pikantní směs zdánlivě nesourodých chutí a surovin se totiž ke grilovaným pokrmům dokonale hodí. Podávat ho můžete k rybám, drůbežímu, vepřovému i hovězímu masu, skvěle poslouží i jako omáčka do hamburgeru, dip k sýrům nebo doplněk do studených sendvičů.

Vyzkoušejte mangové, ananasové nebo rajčatové čatní. Jednoduchý návod na jejich přípravu najdete ve videu:



Nekonečné množství kombinací

Základem čatní jsou různé druhy zeleniny a ovoce – v různých kombinacích se používají například jablka, hrušky, meruňky, fíky, rajčata, papriky, mango, dýně či cibule. Ty se svářejí s cukrem, octem, zázvorem, chilli, česnekem, bylinkami a nejrůznějším kořením – variant existují stovky, a výslednou chuť si tak můžete vyladit přesně podle sebe. Připravit ho můžete ve větším množství, zavařit do menších sklenic a uchovat pro pozdější použití nebo někomu věnovat jako jedlý dárek.



Cibulovo-jablečné čatní

Příprava: 15 minut + 90 minut vaření



Ingredience:

1 lžíce olivového oleje

2 červené cibule

1 žlutá cibule

1 větší jablko

2 šalotky

sůl

černý pepř

¼ hrnku balzamikového octa

3 lžíce červeného vinného octa

¼ hrnku cukru

mletá skořice

1 hřebíček

1 bobkový list

Příprava:

1) Červenou cibuli nakrájejte na tenké proužky. Žlutou cibuli a šalotky nasekejte nadrobno. Jablko oloupejte a nakrájejte na drobné kostičky

2) V hrnci rozehřejte olej, vsypte všechny druhy cibule, jablko, osolte a opepřete. Na mírném plameni pozvolna vše opékejte do změknutí. Pozor, cibule ani jablko by neměly zhnědnout.

3) K cibuli přidejte balzamikový ocet, červený vinný ocet, cukr, větší špetku skořice, hřebíček a bobkový list. Důkladně promíchejte, aby se všechny přísady a chutě propojily.

4) Přiklopte pokličkou a vařte 60–90 minut. Každých 15 minut směs promíchejte.

5) Na posledních 15 minut odeberte pokličku, aby se vyvařila všechna přebytečná tekutina. Hotové čatní by mělo mít kompaktní, hustší konzistenci podobnou zavařenině.

6) Ochutnejte a podle potřeby přidejte sůl, pepř nebo cukr.

7) Horké čatní vlijte do čistých sklenic, uzavřete je víčkem, obraťte a nechte směs vychladnout. Skladujte při pokojové teplotě v temnu.

Zdroj: bbcgoodfood.com, recepty.cz