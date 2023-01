Zdroj: shutterstock

Klíčení brambor je bohužel přirozený proces, může být ale zdravotně závadný, proto je lepší se klíčení vyvarovat. Starejte se o brambory během skladování a včas je spotřebujte.

A když vám už vyklíčí, zkuste je vypěstovat doma. Třeba takhle:

Už nákup je důležitý

Chápeme, že možná nakupujete brambory v supermarketu, protože je to pohodlné, levné a tak dále. Pak ale brambory hned spotřebujte. Pokud chcete brambory delší dobu skladovat, pořiďte si je od farmářů. Nekupujte brambory poničené, mokré nebo jakkoli naseknuté.

Když dojde na skladování, je důležité vybrat správné místo. Brambory by měly být uložené na chladném a tmavém místě, kde teplota nekolísá. Ideální teplota pro skladování brambor je kolem 8 až 10 stupňů Celsia. Brambory by také neměly být vystaveny přímému slunci, neboť to může způsobit jejich zkrabacení.

Nenechávejte brambory v zavřených pytlích ani ve vrstvách, musí mít možnost dýchat a větrat se. Perfektní jsou všelijaké bedýnky. Také můžete brambory skladovat v pytlích ze sítě nebo papíru, což umožní cirkulaci vzduchu a pomůže jim udržet si svou čerstvost. Pod brambory můžete umístit dřevěné uhlí, babské rady říkají, že uhlí skvěle funguje proti klíčení.

Některé druhy brambor klíčí rychleji než jiné

Například brambory s hnědou slupkou klíčí rychleji než brambory s modrou slupkou. Pokud chcete brambory skladovat déle, je lepší zvolit brambory s modrou slupkou.

Zdroj: vitalia.cz