Sice nevoní, ale rozhodně stojí za to ji konzumovat. Proč? Cibule obsahuje látku allicin, což je látka obsažená i v česneku. A právě ona stojí za oním štiplavým aroma. Tato látka funguje jako přírodní antibiotikum. I proto je cibule ideálním lékem při zánětu horních cest dýchacích. Nebo ji můžete užívat ve formě obkladu.

Kromě allicinu obsahuje také velké množství vody, vitaminy C, D, E, B6, B12, karoten, thiamin, niacin a riboflavin. Je také zdrojem zinku, železa, síry, hořčíku, fosforu, draslíku, vápníku, sodíku, mědi, manganu a jódu.

Kdy na sklizeň cibule?

Při běžném počasí nať cibule žloutne, usychá a padá k zemi v srpnu. Jde o znamení, že je čas cibuli vytáhnout. Předejdete tak tomu, že by se do ní pustila hniloba se škůdci.

Ačkoliv je koncem srpna čas na sklizeň celé úrody, cibuli můžete sklízet v průběhu celého léta. Dělejte to však podle aktuální potřeby, cibuli na uskladnění sklízejte až v srpnu. Předčasně vytažená cibule by nestačila vyzrát, byla by malá, navíc by nebyla schopna přezimovat tak dlouho jako vyzrálejší kousek.

Cibule pěstovaná ze sazeniček se sklízí od června do konce září. Srpen je tedy orientačním termínem. Jestli je čas sklízet, poznáte nejlépe přímo na cibuli. Její nať je suchá, čerstvá je jen v krčku. Sklízejte během suchého a teplého dne.

Jak se sklízí cibule?

Až bude půda suchá, cibuli opatrně vytáhněte ven a očistěte od zeminy. Neotloukejte ji, není to nutné. Cibuli vytahujte i s natí. Tu po sklizni neodlamujte. Zeleninu rozložte v jedné vrstvě do bedýnek a nechte na suchém místě. Během dne ji můžete dát na slunce. Po třech až čtyřech týdnech bude připravena k uskladnění.

Jak na skladování cibule

Proschlou cibuli můžete zbavit suché natě a vyskládat ji do bedýnek o několika vrstvách. Uložte je do sucha a chladu. Dejte si pozor, aby v zimě nepromrzla. Během podzimu zkontrolujte občas její stav a nahnilé kusy ihned odstraňujte, aby nenakazily ostatní.

