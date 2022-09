Zdroj: shutterstock

Nic se nedá uspěchat. A v zahradničení to platí dvojnásob. Křen sklízíme teprve v době, kdy se objeví první přízemní mrazíky – ideálně v době, kdy listy křenu zhnědnou. Všechny živiny z listů se přesunou do kořenů. A právě to je váš čas!

Někdy sklízíme křen až začátkem listopadu

Připravte si rýč a rukavice. Vyryjte nejen kořen hlavní, ale i všechny postranní kořeny – ty využijete na jaře na výsadbu. Hlavní kořen pečlivě omyjte – s vodou pozor, ať nedáte prostor plísním. Lepší je křen omýt jen vlhkým hadrem.

Kde ho skladovat?

Ideální jsou bedýnky s pískem. Na dno dejte písek vlhký, nahoru pak písek suchý. Křen nevyschne a bude vláčný celou zimu. Pokud nemáte na bedýnky prostor, můžete křen nastrouhat a zmrazit.

Zdroj: ireceptar.cz