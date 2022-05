Zdroj: Shutterstock

Pylová sezóna se v České republice dělí do třech období. Na jaře ve vzduchu poletují převážně pyly dřevin, v létě pyly trav a polních plodin a na podzim pyly plevelů a lučních květin. Pylová zrnka jsou velmi lehká a vzduchem se šíří i několik kilometrů daleko. Usazují se na lidské kůži, v nose, v očích, ve vlasech, na oblečení a na všech plochách v interiéru. Jak proti němu bojovat?

1. Pořiďte si čističku vzduchu

Každý alergik nejvíce ocení kvalitní čističku vzduchu. Neznamená to však, že by se doma nemuselo uklízet, vysávat nebo utírat prach. Skvěle si ale poradí s pyly a dalšími nečistotami, které do vašeho domova nalétají oknem při větrání, otevřenými dveřmi nebo na oblečení, ve kterém jste byli venku.

2. Uklízejte na vlhko

Vždy domov uklízejte na vlhko, aby nedocházelo k víření prachu. Uklízejte vždy ve směru odshora dolů. Pokud byste se na závěr úklidu pustili do prachu na poličkách, všechny nečistoty vám popadají na vyluxovaný koberec a celá vaše práce přijde nazmar. Toto pravidlo platí pro jakoukoliv místnost, ať už jde o toaletu, kuchyň či například ložnici.

3. Omezte bytový textil

Omezte doma bytové textilie, jako jsou přehozy, závěsy, polštářky, záclony, koberce. Drží se na nich prach. Pokud bytový textil doma i přesto chcete, alespoň jednou za 14 dní ho vyperte. Ideální je také lněný bytový textil, který odpuzuje prach a pyl.

4. Převlékněte se

Oblečení, ve kterém chodíte venku, při příchodu ihned sundejte a nechte ho například v předsíni nebo v šatně. Ideálně ho zavřete do skříně. Rozhodně si ho neberte do obývacího pokoje nebo do ložnice.

5. Vyprané prádlo nesušte venku

Ačkoliv slunečné počasí svádí k tomu sušit vyprané prádlo venku, je lepší ho sušit v sušičce nebo doma, protože se na něj nenachytá pyl.

6. Do postele s umytými vlasy

Před spaním si myjte vlasy. Pylová zrnka na polštáři by vás jinak celou noc dráždila.

7. Nainstalujte do oken síť proti pylu

Do oken, kterými nejčastěji větráte, nainstalujte speciální sítě proti pylu, které jsou mnohem hustší než sítě proti hmyzu.

8. Větrejte jen brzy ráno nebo večer

Větrejte jen brzy ráno nebo během noci, kdy je koncentrace pylů a prachu nejnižší. Rozhodně nevětrejte během odpoledne, kdy nejvíce paří slunce.

Zdroj: ireceptar.cz, bydlimekvalitne.cz