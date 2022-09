Zdroj: Shutterstock

Než přidáte aviváž do pračky, nejprve si zvolte, jakou budete potřebovat. Každá aviváž má totiž svou vůni a jiné vlastnosti. Předpokládá se, že perete různé druhy prádla zvlášť a podle toho jsou i aviváže rozdělené. Například po aviváži s označením „Fresh for 14 days” by vám mělo prádlo vydržet voňavé a svěží po dobu 14 dní. Prádlo, které vyperete v aviváži s označením „Easy Ironing” se vám zase bude snadněji žehlit.

Hlavní vlastností aviváže je ale změkčení. Pro velmi hrubé prádlo, jako jsou například ručníky, použijte silné aviváže. Pro praní dětského oblečení nebo prádla pro alergiky použijte aviváž určenou pro citlivou pokožku. Ta je označena štítkem „Sensitive”.

Jak správně používat aviváž

Aviváž nikdy nelijte přímo na prádlo a ani jej neřeďte vodou. Avivážní prostředek nalitý přímo na oblečení může totiž na prádle způsobit skvrny. Pro koncentrát ředěný vodou platí, že se snižuje jeho účinnost. Základem je správné dávkování, vědět kdy a kam ji během praní nalít, a jaký textil se nesmí s aviváží dostat do kontaktu.

Pro přesné dávkování použijte víčko aviváže, které zároveň slouží jako odměrka. Odměrku naplňte a vylijte ji do nádržky automatické pračky určené pro avivážní prostředky. Aviváž lijte k pracímu prášku ještě předtím, než začnete prát.

Na froté a čistou bavlnu použijte 36 ml aviváže, pokud naplníte pračku 4,5 kg prádla. Na smíšené tkaniny a 100% bavlnu použijte 24 ml aviváže na 2 kg prádla. Zvolíte-li ruční praní prádla, použijte 18 ml na 2 kg prádla.

Nikdy aviváž nepoužívejte na prodyšné textilie s membránou, jako je GoreTex oblečení nebo oblečení z mikrovláken. Jde především o oblečení na zimu a sport, tedy termoprádlo a funkční prádlo. Prádlo se aviváží ničí a snižuje jeho funkčnost, tedy schopnost odvádět od těla vlhkost.

Zdroj: ireceptar.cz, jaktak.cz