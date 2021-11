Zdroj: Melica/Shutterstock.com

Ořešák královský je nejen krásný, ale také velmi plodný strom, který v úrodném roce dokáže dát až půl metráku vlašských ořechů. Takovou nadílku samozřejmě nespotřebujeme během týdne, proto je potřeba se o takové množství ořechů správně postarat, aby vydržely třeba až do další sezony. Klíčové je správně je usušit.

Největší nepřítel je plíseň

Ořechy se sbírají na podzim, kdy je obecně vlhko a často prší, takže se může stát, že popadané ořechy budou nejen mokré, ale také špinavé. Rozhodně je nemyjte vodou, která by jen zvýšila riziko následného plesnivění. Takové ořechy dejte na suché, ale chladné místo a počkejte, až špína oschne a jednoduše opadá. Pokud jste měli štěstí a ořechy nasbírali za sucha, můžete je rovnou dát na suché a teplé místo. Oschlé ořechy (pořád se bavíme o ořeších ve skořápkách, ale samozřejmě zbavených zelených slupek) je namístě dát v jedné vrstvě ideálně na síta do teplé a suché místnosti, kde bude dobrá cirkulace vzduchu. K tomu stačí otevřená ventilačka nebo na nízký stupeň puštěný větrák. V místnosti by neměly být velké výkyvy teplot, které by také mohly přispět k plesnivění, k čemuž jsou vlašské ořechy obecně docela náchylné. Proto ořechy také pravidelně prohrábněte a kontrolujte, případné špatné kousky vyhoďte. Celý proces sušení trvá čtyři až šest týdnů. Poté ořechy nasypejte nejlépe do látkových pytlíků a uskladněte zavěšené volně do prostoru na suchém místě. Tak bude zaručen přístup vzduchu ze všech stran a opět se minimalizuje riziko plesnivění. Další variantou je skladování v bedýnkách vyložených papírem.

Nasušené vlašské ořechy se nejlépe skladují zavěšené v látkových pytlících, aby k nim mohl vzduch Autor: Varavin88 / Shutterstock.com

K sušení můžete využít i sušičku ovoce

K nasušení úrody vlašských ořechů můžete využít i sušičku ovoce, ovšem nečekejte, že bude nasušeno za odpoledne. Ořechy prostě potřebují svůj čas. Sušičku nezapínejte na více než 25 °C a nevyloupané ořechy sušte na etapy – cca 6 hodin sušte v sušičce, po zbytek dne je nechte odpočinout. Celý proces může trvat až měsíc, proto je možná pohodlnější použít první variantu sušení v prostoru, která je navíc mnohem méně náročná na spotřebu energie.

Jak sušit vyloupaná jádra

Ořechy můžete také vyloupat a sušit už rovnou jádra. K sušení použijte troubu nebo sušičku na ovoce, teplota by měla být opět maximálně 25 °C. Zde je ale celý proces rychlejší, trvá zhruba 5–6 hodin, a při skladování ve vzduchotěsné sklenici a lednici vám taková jádra vydrží klidně i dva roky.

