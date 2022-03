Zdroj: shutterstock.com

Uměla ji udělat vaše maminka, babička, dokonce i tchyně. O čem je řeč? O rýži, která byla uvařená vždy tak akorát. Patříte k těm, kterým se to bohužel nedaří? Pak mrkněte na naše tipy, jak správně uvařit rýži. Nakonec ji budete mít nejlepší z celé vaší rodiny.

Každá rýže potřebuje něco jiného

Na světě je několik druhů rýže, proto nemůžete vařit všechny stejně dlouho a jedním způsobem. Rýže se dělí na tři základní skupiny:

O velikosti 6 až 8 mm – zrna jsou dlouhá a protáhlá, patří sem basmati.

O velikosti 5 až 6 mm – tato rýže bývá silnější, kratší a lepivější.

O velikosti 4 až 5 mm – tato rýže je díky své krémovité konzistenci ideální na suši a rizoto.

Každá rýže je jiná – může se lišit svojí chutí, barvou, ale i obsahem živin. Pojmy jako basmati, jasmínová, natural, divoká, carnaroli či arborio jistě znáte. Setkat se můžete také s označením parboiled, které zajistí zrnkům množství prospěšných látek ze slupek. Ty jsou ale odstraněny a na talíř se vám dostane rýže s vysokým obsahem minerálních látek.

Jak vařit rýži?

Pokud poprvé připravujete nový druh rýže, vyzkoušejte nejprve postup, který je uvedený na obalu. Ten může být překvapivě jiný, než jste zvyklí a má to svůj důvod. Velkou roli hraje poměr rýže a vody, proplachování, namáčení, ale také nádoba, ve které rýži připravíte. Velkým problémem bývá škrob, toho se lidé často zbavují propláchnutím či pražením. Je na vás, který způsob si oblíbíte – u pražení se však připravte na jinou barvu i chuť.

K vaření rýže je vhodné použít hrnec, rendlík nebo hlubší pánev – neměla by chybět ani padnoucí poklice. Odměřené množství rýže nasypte do cedníku a několikrát propláchněte studenou vodou. Tu nechte okapat, rýži přesypte do hrnce, zalijte odměřeným množstvím vody (studené). Osolte, promíchejte a přikryjte pokličkou.

Rýži přiveďte k varu, poté stáhněte plamen či teplotu na minimum. Do rýže už nezasahujte, pokličku nesundávejte, vařte 8 až 10 minut. Po uplynutí tohoto času ochutnejte a zjistěte, v jakém stavu se rýže nachází. Zkontrolujte také stav vody – měla by být odpařená. Nyní nechte rýži odstát, po chvilce načechrejte vidličkou a podávejte.

