Zdroj: freeimages.com

Jen málokdo z nás si dokáže představit den bez kávy. Aby se člověk vyznal ve všech typech přípravy kávy, na to už je skoro potřeba nějaký kurz. Mezi oblíbené typy kávy patří ta turecká. Jaký je ale správný postup při její přípravě?

Český turek není pravá turecká káva

Turecká káva patří ke stálicím v nabídce v českých kavárnách a je považována za jakousi klasiku. Jenže její správná příprava vyžaduje více než namletou kávu, která se zalije vařící vodou. Výhodou této kávy je, že se podává bez mléka. Nemusíte tak vůbec řešit šlehání mléka, narozdíl od přípravy cappuccina, latte nebo flat white.

Co je potřeba k přípravě turecké kávy?

Přestože se správná příprava turecké kávy liší od českého způsobu, není její příprava až tak náročná a zvládnete ji pohodlně i doma. A i když je postup trochu zdlouhavější, odměnou vám bude chutnější nápoj.

Turecká káva se připravuje v džezvě, což je nerezová nebo měděná nádoba. Druhou variantou je také konvička. Dále už budete potřebovat pouze namletou kávu, studenou vodu a popřípadě trochu cukru.

Čtěte také Čtěte také Jak vypudit pavouky

Jak postupovat?

Nejprve si do připravených šálků nalijte jeden a půl šálku vody. To je ideální množství vody na jednu porci turecké kávy. Vodu poté přelejte do džezvy.

Pokud džezvu nemáte, nezoufejte. Můžete ji klidně nahradit již zmíněnou konvičkou, popřípadě rendlíkem či menším hrncem.

Poté si připravte kávu dle vašeho výběru. Tu dle svého uvážení můžete smíchat s lžičkou cukru či kardamomu. Záleží na vás. Kávu či směs poté zalijte vodou a džezvu umístěte na sporák. Vařte tak dlouho, dokud kávu nepřivedete k varu. V tento moment můžete již hotovou tureckou kávu podávat.

Zdroje: kavovnik.cz, living.iprima.cz, ireceptar.cz