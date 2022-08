Zdroj: Pixabay

Jaká vejce vybrat?

Ať už jde o přípravu vajec naměkko, na hniličko, nebo natvrdo, je potřeba přivést vodu k varu. Takže čapněte hrnec, nachystejte si stopky nebo časovač na sporáku a z lednice vytáhněte vejce.

Pamatujte si, že na každém vejci naleznete dlouhé číslo. První číslice z řady vám prozradí, z jakého typu nosnic dané vejce je. Přitom platí, že čím nižší první číslice je, tím humánnější byl chov slepice. Číslice 0 tak mají vejce nosnic v ekologickém zemědělství (BIO), jednička patří nosnicím ve volném výběhu, dvojka nosnicím v halách. Nejhůře se zachází se slepicemi v klecích, jejich vejce začínají číslicí 3.

Jak dlouho vejce nechat ve vodě?

Vesměs máte dvě varianty. Buď můžete vejce vložit do horké vody, kterou teprve přivedete k varu. Nebo ho vložit až přímo do vařící vody.

Pokud se rozhodnete pro první variantu, postupujte takto. Vložte vejce do studené vody. Tu poté přiveďte k varu. V momentě, kdy voda začne vřít, vypněte plotýnku a od tohoto okamžiku nechte vejce ve vodě dalších deset minut. Pak nebude žloutek po okrajích převařený a nezmění barvu.

Druhou možností je vložit vejce přímo do vařící vody. V tomto případě vejce vařte devět minut.

V obou případech by mělo vejce mít dostatek času na to, aby se provařil bílek i žloutek, což je u vajíčka natvrdo to, o co nám jde.

Na závěr chlaďte

Poté, co vejce dojdou v horké vodě nebo pomine var vody, slijte vejce a zalijte je studenou vodou. V té je minutu nechejte. A proč? Studená voda zchladí vařící skořápky, čímž zabrání dalšímu provařování vejec.

