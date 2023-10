Zdroj: Shutterstock

Větrání byste neměli podceňovat, protože v nevětraných místnostech se zvyšují koncentrace škodlivého oxidu uhličitého (vydýchaný vzduch). Jenže v sychravém počasí se většinou nikomu nechce okna otevírat. Pokud ale znáte zásady, jak správně větrat v chladu, nemusíte se bát, že se doma nachladíte.

Pokud nechcete, aby váš domov připomínal prádelnu, měli byste udržovat vlhkost na optimálních hodnotách. Během léta by se měla vlhkost pohybovat v rozmezí od 40 do 55 %, v zimě může být o něco vyšší. Ideální hodnota je v rozmezí od 45 do 60 %.

Příznakem vysoké vlhkosti je výskyt černých teček nebo map na stěnách, a to zpravidla kolem oken, kde se vlhkost sráží jako první. Hodnotu relativní vlhkosti můžete sledovat pomocí speciálního měřiče vlhkosti.

Dobře vám poslouží také domácí meteostanice, která vedle sledování teploty měří i relativní vlhkost vzduchu. Nebývá nejpřesnější, ale pro domácí použití stačí.

Sledujte hodnoty několikrát během dne a zjistěte, při jakých činnostech vlhkost vzroste, nebo naopak poklesne. Získáte přehled i mikroklimatu své domácnosti a budete vědět, kdy je třeba podniknout kroky ke snížení vlhkosti vzduchu.

Často a intenzivně větrejte

Nejjednodušším způsobem, jak si v zimním období poradit s nadměrnou vlhkostí v domě či bytě, je často a intenzivně větrat. Plísně se v zimě objevují zpravidla právě proto, že lidé v chladných dnech moc větrat nechtějí, aby nepřišli o drahocenné teplo.

Budete-li větrat několikrát denně okny otevřenými dokořán, problém s vysokou vlhkostí možná okamžitě zmizí. Vyvarujte se však dlouhému větrání otevíráním oken „na ventilačku“. V takovém případě byste tepelné ztráty opravdu pocítili a vytopení místnosti na ideální teplotu by nějaký čas zabralo.

V situacích, kdy je vlhkost vzduchu extrémně vysoká (například při sušení prádla) zvyšte výkon topení. Voda se bude rychleji odpařovat a v kombinaci s intenzivním větráním odejde z bytu či domu takřka okamžitě.

Další tipy, jak snížit vlhkost vzduchu

Klimatizace a ventilátor - většina výkonných klimatizačních zařízení dokáže účinně snižovat vzdušnou vlhkost, některé pak umí i přitápět. Nezapomínejte také na zapínání ventilátorů v koupelnách a na toaletách.

Odvlhčovač nebo pohlcovač vlhkosti - na trhu jsou k dispozici odvlhčovače různého výkonu, které se liší množství odvlhčeného vzduchu za den. Konkrétní typ vybírejte podle velikosti místnosti, objemu odvlhčeného vzduchu za den a velikosti nádoby na kondenzát.

Pohlcovač vzduchu nepotřebuje elektrickou energii. Vlhkost ze vzduchu se absorbuje do náplní v podobě granulí či tablet, které je třeba pravidelně obměňovat.

Digestoř - máte-li v kuchyni digestoř, neváhejte ji použít. Proti vlhkosti vám však pomohou jen digestoře s odtahem.

Sušička - díky pořízení sušičky prádla vám odpadnou starosti s umísťováním sušáku do prostoru a s odpařováním vlhkosti z prádla a oblečení.

Zdroj: idnes.cz, primanapady.cz