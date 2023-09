Zdroj: Shutterstock

Někteří výrobci oken uvádí, že by se měla ochranná fólie z oken odstranit do 6 týdnů od montáže. Jiní jsou ale velkorysejší a tvrdí, že ji bez problému sundáte i do tří měsíců od namontování. Nějaký den či týden nehraje zásadní roli, když ale fólii necháte déle, čeká vás úmorná práce. Obzvlášť když se jedná o okna, na která svítí slunce po celý den. Obecně platí, že čím déle fólii necháte, tím hůře jde dolů. Nic ale není ztraceno! Níže pro vás máme několik způsobů, jak takové fólie z plastových oken odstranit.

Počkejte na léto

Aby se vám fólie lépe sundávaly dolů, nechejte práci raději na letní období. V zimě jsou profily přirozeně studené, dolů tak půjde fólie velice špatně. Práci vám dost ušetří škrabka na čištění sklokeramických desek nebo dokonce škrabka na okna aut.

Fólii pečlivě oddělte ostrou hranou škrabky. Vzhledem k tomu, že je tento pomocník určen na sklokeramické desky, neměly by se okenní rámy poškodit. Vždy ale buďte opatrní.

Vyhřejte okna fénem

Při strhávání jakékoliv fólie vám dobrou službu udělá i fén. S nahříváním to ale nesmíte přehnat, aby se vám plastový rám teplem nezdeformoval. Odborníci doporučují k odstranění okenní fólie také použití parního čističe.

Pomůže krém, benzín i ocet

Použít můžete i technický benzín. I tak ale musíte počítat s tím, že to může jít doslova po milimetrech. Pokud technický benzín nemáte po ruce, určitě najdete v domácnosti běžný ocet. I ten vám po naředění teplou vodou pomůže. Za zkoušku stojí i použití odlakovače na nehty.

Hokus pokus s krémem

Když se nic jiného nedaří a speciální škrabku doma nemáte, můžete použít indulonu nebo jakýkoliv jiný krém. Při strhávání fólii lehce namažete a pak by měla jít lépe dolů.

Pokud se vám podaří fólii strhnout, ale na povrchu profilu zůstalo lepidlo, sáhněte pro dočištění po měkkých rozpouštědlech, tedy po izopropylalkoholu.

