Zdroj: shutterstock.com

Pěstujete doma nebo na zahradě bylinky? A často se vám stává, že je nestíháte spotřebovat, dokud jsou čerstvé? Pak je můžete usušit k pozdějšímu využití. A jak na to?

Pokud se chystáte usušit bylinky, měly by být čerstvé a čisté. To však neznamená, že byste jim měli dopřávat dlouhou lázeň. Pokud pěstujete bylinky doma nebo na zahradě, stačí, když vyberete čistější kousky. Pokud je pěstujete uvnitř vesnice nebo města a nemůžete zaručit jejich stoprocentní čistotu, je vhodné bylinky lehce osprchovat a osušit papírovou utěrkou.

Sušení bylinek v zavěšení

Nejjednodušší je sušení bylinek na vzduchu. Po jejich osušení k sobě svažte 5–8 stonků. Poté svazek zavěste „hlavou“ dolů do dobře větrané a tmavé místnosti. Teplota by se měla pohybovat mezi 20 až 25 °C. Bylinky nikdy nesušte na přímém slunci. Došlo by k jejich spálení.

Bylinky Autor: shutterstock.com

Pokud nechcete, aby se na bylinky prášilo, ale aby si zároveň zachovaly více barvy, můžete k sušení použít také papírový pytlík. V takovém případě uděláte do spodku pytlíku dírku, vložíte do něj svazek bylinek tak, aby stonky směřovaly k dírce, kterou prostrčíte provázek. A pytlík zavěsíte. Bez pytlíku je však sušení rychlejší.

Sušení bylinek na podložce

Na podložce se suší bylinky s krátkými stonky, ale i jednotlivé lístky bylinek. Nejlépe se suší na dřevěném rámu, přes který natáhnete plátno nebo síť. Bylinky tak mohou volně dýchat. Vhodná je také přepravka na zeleninu, kterou vyložíte balicím papírem.

Sušení bylinek teplem

Jde o nejrychlejší metodu, bylinky při ní však mohou ztrácet svoji barvu, ale i většinu účinných a aromatických látek. K sušení můžete využít elektrickou sušičku (podle návodu). Pokud použijete troubu, měla by se teplota pohybovat v rozmezí 30 až 40 °C. Dvířka by měla být otevřena kvůli cirkulaci vzduchu.

Zdroj: bylinky.cz, zahrada.cz, pestovani.cz